Bonus psicologo 2025, ultima settimana per fare domanda: ecco come funziona

Ultima settimana per richiedere il bonus psicologo 2025: ecco importi, requisiti ISEE, scadenze e come presentare domanda online tramite INPS.

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Bonus Psicologo

Ultimi giorni utili per richiedere il bonus psicologo 2025: la procedura INPS si chiude il 14 novembre (finestra aperta dal 15 settembre). La misura, divenuta strutturale con la legge di bilancio 2023, sostiene i percorsi di psicoterapia per chi affronta situazioni di ansia, stress o depressione, alleggerendo il costo delle sedute grazie a un contributo pubblico dedicato.

Requisiti e importi: come funzionano le fasce ISEE

Possono fare domanda i residenti in Italia con ISEE ordinario o corrente inferiore a 50.000 euro. Il contributo massimo disponibile dipende dalla fascia economica:

  • ISEE fino a 15.000 euro: tetto 1.500 euro;

  • ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: tetto 1.000 euro;

  • ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: tetto 500 euro.

Per ogni seduta l’INPS riconosce fino a 50 euro. Il massimale erogabile varia quindi in base al numero di incontri effettuati entro il tetto della propria fascia.

Domanda online e graduatorie

La richiesta va inoltrata esclusivamente online tramite la pagina dedicata sul portale INPS entro il 14 novembre. Conclusa la raccolta delle istanze, l’Istituto pubblica le graduatorie; ai beneficiari viene assegnato un codice univocoda utilizzare presso professionisti iscritti all’albo.

Utilizzo del contributo e scadenze operative

Dal momento della pubblicazione delle graduatorie, il contributo è utilizzabile per 270 giorni attraverso il codice univoco. È prevista una clausola di attivazione: è necessario effettuare almeno una seduta entro 60 giornidall’assegnazione, altrimenti si decade dal beneficio con relativo scorrimento della graduatoria. Il contributo non prevede rimborsi ai beneficiari: l’importo viene accreditato direttamente al professionista a fronte delle sedute effettivamente svolte.

Cosa ricordare in sintesi

  • Misura attiva con finestra domande: 15 settembre–14 novembre (incluso);

  • Accesso per residenti con ISEE < 50.000 €;

  • Tetti massimi: 1.500/1.000/500 € per fascia;

  • Copertura per seduta: fino a 50 €;

  • Domanda online sul portale INPS;

  • Codice univoco post-graduatoria, valido 270 giorni;

  • Avvio entro 60 giorni con almeno una seduta, altrimenti decadenza;

  • Pagamento diretto al professionista, nessun rimborso al beneficiario.

Questi elementi delineano il perimetro applicativo del bonus psicologo 2025, con priorità a criteri economici chiari, tempistiche definite e un flusso di erogazione pensato per semplificare l’accesso al supporto terapeutico.

