Ayaneo: ecco il suo primo smartphone con qualche spunto gaming

Se siete degli appassionati, sicuramente conoscerete il noto marchio che da diverso tempo si occupa di pc portatili da gioco e console dal nome Ayaneo, la società dopo diversi anni coinvolta in questa tipologia di prodotti ha deciso di puntare altrove e recentemente ha rilasciato un piccolo teaser in merito il suo primo smartphone, ovviamente da gaming.

Lo smartphone in questione dovrebbe chiamarsi Ayaneo Phone e dovrebbe ovviamente caratterizzarsi da una natura intrinsecamente da gioco, all’interno del teaser non possiamo vedere tutti i dettagli che riguarderanno il dispositivo ma qualcosa sicuramente di interessante viene fuori, cerchiamo insieme di capirci qualcosa in più.

Natura da gaming

Dalle immagini presenti all’interno del breve video non si riesce a capire troppo, e inquadrato infatti la back cover di un nero assoluto che riesce ad emergere appena grazie ai contorni dallo sfondo nero presente nel teaser, dalle immagini emerge solo la presenza di un comparto fotografico a doppia fotocamera, perfettamente a filo con la faccia posteriore del dispositivo, dunque senza nessun tipo di sporgenza.

Per il resto a farci capire qualcosa in più paradossalmente ci viene in aiuto la società grazie ad alcuni slogan che lasciano intendere come il dispositivo sarà pensato appositamente per il gaming, sono presenti infatti numerose allusioni e citazioni che sottolineano come il dispositivo sarà fatto per accontentare coloro che amano giocare anche con il proprio smartphone.

Per il resto non si riesce a intuire davvero nulla in merito alle caratteristiche tecniche, al design e anche alla presenza di eventuali chicche pensate per i giocatori, sicuramente il dispositivo sarà basato su Android, su questo c’è poco da avere dubbi ma non si può dedurre nulla di più, ovviamente la società punta a ottenere un ruolo decisamente di rilievo in questo mercato dal momento che già nel mercato delle console pc portatili da gioco riesce a distinguersi contro aziende concorrenti del calibro di Asus e Valve.