iPhone Air: Apple ci riprova nonostante le vendite deludenti

Dopo un debutto inferiore alle aspettative, Apple non sembra pronta ad abbandonare il progetto iPhone Air. Le vendite del modello attuale non hanno brillato ma l’azienda pare intenzionata a riproporre il dispositivo con una nuova generazione prevista per la seconda metà del 2026. Secondo quanto rivelato dal noto leaker Digital Chat Station, il prossimo iPhoneAir introdurrà una doppia fotocamera posteriore, segnando un miglioramento notevole rispetto alla versione precedente.

Il nuovo comparto fotografico includerà due sensori Fusion da 48MP, uno principale e uno ultra-grandangolare, simili a quelli montati sugli iPhone 17 standard. A differenza di questi ultimi, però Apple manterrà il plateau posteriore, ossia la sezione rialzata che ospita fotocamere e componenti elettronici, di dimensioni compatte, posizionando i due obiettivi in orizzontale invece che in verticale. Una scelta che mira a preservare la sottigliezza del design, elemento caratterizzante della serie Air, ma che comporta sfide tecniche notevoli. La struttura del plateau, infatti, ospita anche la scheda madre e i chip principali, un accorgimento studiato per lasciare più spazio alla batteria. Questo pone domande su come Apple riuscirà a integrare una seconda fotocamera senza compromettere l’autonomia o aumentare lo spessore complessivo.

iPhone Air 2026: tra nuovi modelli e strategie di rilancio

Le informazioni disponibili fanno pensare che l’iPhone Air 2026 verrà lanciato accanto ai nuovi iPhone18 Pro e 18Pro Max, e forse anche al primo pieghevole, la cui uscita potrebbe però slittare al 2027. Curiosamente, sembra che Apple non presenterà un iPhone18 standard nella seconda metà del 2026, per evitare una sovrapposizione troppo ravvicinata con l’attuale modello 17.

La decisione di mantenere viva la linea Air, nonostante i risultati commerciali modesti, dimostra la volontà di Apple di continuare a voler solcare la strada dei dispositivi sottili e leggeri, pensati per chi privilegia portabilità e design rispetto alle funzioni premium dei modelli Pro. La sfida però sarà riuscire a migliorare un prodotto che non ha ancora trovato la sua identità nel mercato.

Secondo gli analisti, il nuovo modello potrebbe rappresentare una sorta di “riscatto” per la gamma Air, offrendo una migliore esperienza d’uso grazie a fotocamere più versatili e a una maggiore ottimizzazione dei componenti interni. Se le indiscrezioni si riveleranno corrette, Apple potrebbe riportare un progetto che, nonostante le difficoltà iniziali, continua a incarnare la sua filosofia di design essenziale e innovazione controllata.