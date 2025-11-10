iOS 26 e macOS Tahoe: l’app Password ora ha la cronologia per recuperare vecchie chiavi

Con iOS 26 e macOS 26, Apple ha introdotto una funzione tanto semplice quanto attesa: la cronologia delle password. Come segnalato da 9to5Mac, l’app Password ora consente di visualizzare le combinazioni precedenti delle proprie chiavi di accesso, una possibilità che fino ad oggi mancava nel sistema operativo della Mela.

In passato, ogni volta che si modificava una password, quella vecchia veniva sovrascritta e persa per sempre. Ora, invece, il sistema mantiene uno storico delle modifiche, così da poter tornare indietro o recuperare una password precedente in caso di necessità. La funzione risulta particolarmente utile in contesti lavorativi o per chi aggiorna spesso le proprie credenziali su più dispositivi.

Come funziona la cronologia delle password nell’app di Apple

Accedere alla nuova opzione è molto intuitivo. Dopo aver aperto l’app Password su iPhone o Mac e aver completato l’autenticazione, basta selezionare un account salvato e toccare il nuovo pulsante “Visualizza cronologia”. Qui si potranno consultare tutte le versioni recenti della stessa password, ciascuna con la relativa data di modifica.

Va precisato, però, che la cronologia è limitata alle modifiche recenti: le password cambiate prima dell’introduzione della funzione non verranno mostrate. È quindi normale che, per le variazioni più datate, la voce “Visualizza cronologia” non compaia.

Disponibile anche su iPad e Mac, ecco la svolta per l’app Password

L’app Password, lanciata per la prima volta con iOS 18 nel 2024, continua così ad evolversi e a diventare sempre più simile a un vero e proprio gestore di credenziali. La novità non riguarda solo gli iPhone: è già disponibile anche su iPadOS e macOS 26, dove funziona nello stesso identico modo.

Si tratta di un passo avanti importante per l’ecosistema Apple, che punta a rendere la gestione delle password più completa e sicura, senza costringere l’utente a ricorrere a soluzioni esterne o a strumenti di terze parti. Di certo ora tutti potranno apprezzare ancora di più questa applicazione.