Bluesky introduce i “non mi piace” per rendere il feed più personale

Bluesky introduce i “non mi piace” per personalizzare il feed e migliorare la qualità delle conversazioni, puntando su un’esperienza più controllata e consapevole.

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Bluesky, la piattaforma di microblogging nata come alternativa decentralizzata a X (ex Twitter), ha superato i 40 milioni di utenti e festeggia questo traguardo con una serie di novità. La più interessante è l’introduzione dei “non mi piace”, un sistema che consente agli utenti di segnalare i post che non desiderano vedere nel proprio feed Discover. A differenza di altre piattaforme, i dislike di Bluesky non saranno pubblici: resteranno privati, ma influenzeranno comunque il modo in cui i contenuti vengono mostrati ad altri utenti con interessi simili.

L’obiettivo è chiaro: offrire maggiore controllo sull’esperienza personale e migliorare la qualità delle interazioni. I dislike incideranno anche sulla visibilità delle risposte considerate poco utili o inappropriate, riducendone l’impatto nei thread e nelle discussioni più attive.

Miglioramenti al ranking e alla qualità delle risposte

Oltre ai “non mi piace”, Bluesky sta sperimentando un nuovo algoritmo di ranking dei post, modifiche grafiche e strumenti di feedback più precisi. Il sistema mostrerà in alto le risposte provenienti dagli utenti ritenuti più affini, favorendo così un ambiente più familiare e coerente con gli interessi personali.

La piattaforma ha anche potenziato i sistemi di rilevamento dei contenuti tossici, dello spam e delle risposte fuori tema. I post considerati inappropriati verranno retrocessi nei risultati di ricerca e nelle notifiche, rendendo meno visibili i comportamenti scorretti o polemici.

In parallelo, Bluesky sta lavorando a un aggiornamento del flusso di risposta: ora, toccando il pulsante Rispondi, gli utenti verranno indirizzati al thread completo, così da poter leggere il contesto prima di commentare. Una scelta pensata per limitare le reazioni impulsive e favorire scambi più consapevoli.

Un social sempre più costruito sull’esperienza utente

Le impostazioni relative alle risposte saranno presto più accessibili e visibili. Bluesky ha dichiarato che continuerà a monitorare l’impatto di queste funzioni per migliorare progressivamente il modo in cui le persone interagiscono sulla piattaforma.

Con questa serie di interventi, Bluesky prova a distinguersi nel panorama social come il network della personalizzazione e del controllo, dove la qualità del dialogo conta più della quantità delle reazioni.

