Ad
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Finti concorsi e regali sui social: come riconoscere le truffe che promettono premi

Il lato oscuro delle promozioni online si fa sempre più profondo, questa volta con nuove truffe che sfruttano finti concorsi

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Finti concorsi e regali sui social: come riconoscere le truffe che promettono premi

È nata una nuova truffa che purtroppo sta cogliendo di sorpresa agli utenti, quella dei finti concorsi a premi. Vengono utilizzate infatti le immagini di marchi molto famosi e loghi ufficiali, tutte cose che a prima vista sembrano reali e autentiche, ma con l’obiettivo di convincere gli utenti a partecipare a iniziative inesistenti. In cambio di un “mi piace”, di un commento o di una condivisione, viene promesso un premio allettante — un iPhone, un buono Amazon, un viaggio o un’auto.
Il meccanismo è semplice ma efficace: la curiosità e la voglia di vincere spingono molte persone a interagire con post che, in realtà, nascondono solo un tentativo di truffa o raccolta dati.

Come smascherare i concorsi falsi

Ci sono alcuni indizi che permettono di capire subito se una promozione è reale o meno. Il primo è il profilo che la pubblica: spesso non appartiene all’azienda originale ma a un account appena creato, con pochi follower e nessun segno di autenticità. I brand noti utilizzano esclusivamente pagine verificate, con il simbolo blu e link diretti ai propri siti ufficiali.
Un altro segnale evidente è la mancanza di un regolamento ufficiale: ogni concorso reale, anche il più piccolo, deve riportare termini, scadenze e modalità di partecipazione. Se tutto si riduce a un commento o a un modulo da compilare su siti esterni, è molto probabile che si tratti di un tentativo di phishing.

Alcune truffe più sofisticate chiedono di inserire nome, indirizzo o persino dati di pagamento per “confermare la spedizione del premio”. In questi casi, i dati raccolti vengono rivenduti o utilizzati per frodi successive.

Come proteggersi senza rinunciare ai social

Il modo migliore per evitare problemi è verificare sempre l’origine della promozione: se arriva da un profilo non ufficiale, ignorarla. Inoltre, è utile attivare la verifica in due passaggi sugli account social e non cliccare mai su link ricevuti via messaggio diretto. Segnalare i post sospetti contribuisce a bloccare le campagne ingannevoli e a ridurre la loro diffusione.

Dietro l’apparenza di un semplice gioco online si nasconde spesso un sistema ben organizzato per raccogliere dati personali. Riconoscerlo è il primo passo per restare al sicuro e continuare a vivere i social in modo consapevole.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!