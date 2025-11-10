Canon R6 Mark III: evoluzione tecnica e prestazioni da top di serie

La Canon EOS R6 Mark III presentata come erede diretta della R6 Mark II, punta a offrire prestazioni professionali in un formato più compatto e con un prezzo competitivo. 2.969,99€ solo corpo, nettamente inferiore rispetto ai quasi 5.000€ richiesti per la EOS R5 Mark II.

Il cuore della nuova R6 è il sensore CMOS full frame da 32,5MP, abbinato al processore DIGIX X, una combinazione che promette un miglioramento tangibile nella resa dei dettagli e nella gestione del rumore anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le prestazioni di scatto raggiungono livelli impressionanti. Parliamo di fino a 40fps in modalità continua e 20fps in pre-continuo, catturando così fotogrammi fondamentali anche prima della pressione completa dell’otturatore.

Canon R6 Mark III: design, connettività e versatilità

La R6 Mark III introduce anche uno slot CF-Express di tipo B, sostituendo quello SD per supportare flussi di dati più elevati, e un sistema di stabilizzazione IBIS potenziato, ideale per video e fotografia d’azione. Gli utenti potranno registrare video RAW 7K a 59,94p a 12 bit o sfruttare l’open gate 7K a 30fps, con opzioni fino a 4K 120fps e Full HD 180fps, garantendo grande flessibilità per i videomaker.

Dal punto di vista estetico, la Canon R6 Mark III resta fedele alla tradizione della serie, con un corpo robusto ma dal peso di 699 grammi. L’ergonomia è pensata per un uso intensivo, grazie al display LCD touch da 3” orientabile e al mirino OLED da 0,5″, che assicura una visione nitida anche in condizioni di luce variabile.

La connettività include WiFi a 5GHz e Bluetooth 5.1, rendendo semplice il trasferimento dei file e il controllo remoto da smartphone o tablet. Compatibile con una vasta gamma di ottiche Canon RF, RF-S e con gli adattatori EF-EOS R, la fotocamera si adatta sia a chi lavora con setup professionali sia a chi desidera aggiornare il proprio kit esistente senza rinunciare alla qualità. Con un’autonomia dichiarata fino a 510 scatti e una gestione energetica ottimizzata, la R6 Mark III si presenta come una soluzione completa per fotografi e videomaker che vogliono entrare nel mondo full frame senza superare la soglia dei 3000€.