Esselunga riesce a trasformare un momento qualsiasi in qualcosa di goloso come un gelato di Kung Fu Panda. Po magari non si lancia calci volanti vicino ai prodotti surgelati, ma l’energia è la stessa: quel mix di sorpresa, leggerezza e soddisfazione che scatta quando si trova un’occasione imperdibile. Il vostro passo fiducioso accompagna il carrello mentre si passeggia tra corsie conosciute, e tutto fila liscio, finché non compare un’offerta capace di farvi sorridere come Po davanti a un raviolo al vapore. C’è potenza, c’è brillantezza senza usare quella parola proibita, e soprattutto c’è un senso di vittoria che non si compra facilmente.

Con Esselunga tutto sembra più semplice: non servono medaglie o pose eroiche, basta la voglia di cogliere qualcosa che merita. Una combinazione di risate leggere, tecnologia moderna e quell’idea che sì, prendersi cura del proprio budget può essere anche piacevole. E mentre vi avviate verso la cassa, con aria quasi segreta, è impossibile non provare la stessa soddisfazione di un panda che riesce finalmente a fare la spaccata… oppure almeno crede di esserci vicino.

La scelta smart da Esselunga

Da Esselunga l’iPhone 16e 128 GB è proposto a €719, e grazie alla Carta Fìdaty si ottengono 14 buoni da €30, pari a €420. Questo significa che il prezzo finale scende a €299. Tutto nei negozi Esselunga, non online né LaEsse, fino a esaurimento scorte. Scegliere Esselunga vuol dire cogliere un’occasione che unisce stile e convenienza. Ancora una volta Esselunga dimostra attenzione sincera verso chi ama risparmiare senza rinunciare al top. Con Esselunga si sorride, si acquista con sicurezza, e si torna a casa felici del proprio colpo tecnologico.