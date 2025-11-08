Starship di SpaceX pronta a sbarcare sulla Luna nonostante i ritardi

SpaceX ha deciso di dare una spinta al programma dedicato a Starship, il gigantesco veicolo spaziale pensato per riportare l’uomo sulla Luna e, in futuro, raggiungere Marte. Dopo una serie di test cruciali avvenuti nel corso del 2025, l’azienda di Elon Musk punta a ottimizzare tempi, costi e sicurezza. L’intento è garantire che la navicella sia pronta per le missioni lunari in collaborazione con la NASA, previste con il programma Artemis.

I progressi non sono stati però privi di ostacoli. Gli ultimi mesi hanno visto ritardi tecnici e regolatori, in parte dovuti ai rigorosi controlli della Federal Aviation Administration (FAA) dopo alcuni test dei precedenti prototipi. SpaceX, tuttavia, sembra aver imboccato una nuova direzione strategica. Invece di concentrarsi esclusivamente sul veicolo finale, l’azienda sta sviluppando una serie di iterazioni intermedie di Starship, ciascuna destinata a migliorare gradualmente sistemi chiave come i motori Raptor, lo scudo termico e la capacità di rientro controllato.

La società ha inoltre ampliato il proprio sito di lancio a Boca Chica, in Texas, introducendo una seconda rampa di lancio e potenziando le infrastrutture per rendere più rapidi i test di volo. L’obiettivo dichiarato di Musk è arrivare a lanci settimanali entro il 2026, riducendo drasticamente i costi e aumentando l’affidabilità del sistema.

NASA sempre più pronta a (ri)tornare sulla Luna con l’aiuto di SpaceX

Nel frattempo, la NASA osserva da vicino. Starship sarà infatti fondamentale per Artemis III, la missione che dovrebbe riportare gli astronauti americani sul suolo lunare — missione attualmente prevista non prima del 2027. SpaceX, per rispettare le nuove scadenze, dovrà dimostrare la piena capacità di effettuare rifornimenti in orbita, un passaggio tecnico essenziale per sostenere le missioni a lungo raggio.

Secondo gli analisti, la nuova strategia di SpaceX segna una maturazione del progetto: meno enfasi sullo spettacolo dei test, più attenzione all’affidabilità industriale. Starship resta il vettore più ambizioso mai costruito, e se l’azienda riuscirà davvero a portare a termine il piano, il sogno del ritorno sulla Luna non sembrerà più così lontano.