DJI Osmo Action 6 pronta al decollo: lancio globale fissato per il 19 novembre

DJI Osmo Action 6

DJI non rallenta. Dopo aver presentato il mini drone Neo 2, l’azienda cinese si prepara a chiudere l’anno con un altro colpo di scena nel mondo dell’imaging: secondo un report pubblicato da The New Camera, la DJI Osmo Action 6 verrà lanciata globalmente il 19 novembre 2025. Una data che smentisce i rumor precedenti — che indicavano un debutto anticipato di una settimana — ma che colloca comunque la nuova action cam a ridosso del periodo natalizio, strategicamente perfetto per intercettare i creator e gli sportivi in cerca di upgrade.

Una nuova generazione per la linea Osmo Action

La Osmo Action 6 sarà, a tutti gli effetti, un’evoluzione sostanziale rispetto alla precedente generazione, e non un semplice affinamento tecnico. Secondo le informazioni trapelate, DJI ha puntato su un nuovo sensore CMOS da 1/1.1″, un componente più grande rispetto a quello dell’Action 4 e persino dell’Action 5 Pro. Un salto notevole per una fotocamera di dimensioni così contenute, che promette di migliorare gamma dinamica, resa cromatica e performance in scarsa illuminazione.

Ma la vera sorpresa riguarda il sistema ottico: l’Action 6 dovrebbe introdurre una apertura variabile da f/2.0 a f/4.0, una caratteristica quasi inedita nel mondo delle action cam. Questa scelta consentirebbe ai videomaker di regolare con maggiore precisione l’esposizione in base alla scena, evitando di ricorrere a filtri ND o compromessi digitali, un vantaggio enorme per chi gira all’aperto o in condizioni di luce mutevoli.

Video 8K e intelligenza migliorata

DJI sembra intenzionata a consolidare il proprio dominio tecnico nel segmento action, e per farlo alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni video. La Osmo Action 6 supporterà la registrazione in 8K a 30 fps, mantenendo la capacità di girare in 4K a frame rate elevati per slow-motion e riprese sportive.

Il nuovo sensore sarà coadiuvato da un processore di immagine aggiornato e da un sistema di stabilizzazione RockSteady potenziato, in grado di offrire filmati fluidi anche in situazioni estreme. Non mancheranno funzioni “smart” di gestione automatica dei profili colore e dell’otturatore, presumibilmente basate su algoritmi di AI adattiva, già sperimentati con successo sulle ultime versioni del software DJI Mimo.

Prezzo competitivo e posizionamento

Nonostante gli upgrade hardware e le nuove capacità video, il prezzo previsto rimarrà sorprendentemente contenuto: 329 dollari al lancio, secondo le indiscrezioni.

Una cifra che posizionerebbe la Osmo Action 6 come un’alternativa diretta e più accessibile rispetto alle GoPro Hero 13 Black e Insta360 Ace Pro, due dei principali rivali nel mercato delle action cam premium.