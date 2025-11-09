Smog record a Nuova Delhi: il test di pioggia indotta non funziona

A Nuova Delhi l’aria è diventata quasi un muro: densa, grigia, pesante. Da giorni la capitale indiana è avvolta in una cappa tossica che non lascia respiro, tanto che martedì le autorità hanno deciso di provare qualcosa di mai tentato prima in modo così esteso — far piovere artificialmente. L’idea è quella di stimolare la pioggia con una tecnica chiamata cloud seeding, cioè l’inseminazione delle nuvole, nella speranza che l’acqua dal cielo riesca almeno a ripulire per qualche ora l’atmosfera. Ma il primo esperimento non è andato come previsto. Le nuvole non hanno risposto, e la città è rimasta secca e soffocata, con l’odore acre di smog nell’aria.

Nuova Delhi prova la pioggia artificiale contro lo smog, ma le nuvole non rispondono

Il ministro dell’Ambiente, Manjinder Singh Sirsa, ha assicurato che ci saranno nuovi tentativi, magari con condizioni meteorologiche più favorevoli. Per ora, però, la popolazione deve accontentarsi di mascherine, scuole chiuse e cieli color metallo. A Nuova Delhi non è la prima volta che si prova a combattere lo smog con soluzioni drastiche: targhe alterne, torri purificatrici alte come palazzi, perfino camion che bagnano le strade per abbattere la polvere. Nulla sembra bastare. La città è intrappolata tra milioni di veicoli, centrali a carbone e riscaldamenti inefficienti che, insieme, creano un mix quasi invincibile.

Il livello di particolato fine, il famigerato PM 2.5, ha toccato in questi giorni valori fino a 373 microgrammi per metro cubo — oltre quaranta volte i limiti consigliati dall’OMS. Mercoledì, Nuova Delhi è stata ufficialmente la città più inquinata del mondo, superando perfino Pechino. E mentre le cifre fanno il giro dei notiziari, chi ci vive deve affrontare l’aria ogni giorno: brucia la gola, gli occhi lacrimano, e uscire senza maschera è diventato quasi impensabile.

Il problema, però, non nasce solo dal traffico. Ogni anno, con l’arrivo del freddo, migliaia di contadini nelle regioni vicine bruciano le stoppie dei campi, e i fuochi d’artificio del Diwali completano l’opera, saturando il cielo di fumo. È un rituale difficile da spezzare, legato tanto alla cultura quanto alla sopravvivenza economica.

E così, mentre gli scienziati cercano il modo di far piovere su comando, la vita a Nuova Delhi continua sotto una coltre di smog che sembra non volersene andare. In fondo, quella che era solo una città inquinata è diventata ormai il simbolo di una battaglia più grande — quella tra modernità e aria pulita, tra progresso e respiro.