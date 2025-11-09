Poco Pad M1, nuovo tablet passa dal portale Geekbench

Fra non molto tempo vedremo arrivare in veste ufficiale sul mercato un nuovo tablet a marchio Poco. Ci stiamo riferendo al prossimo Poco Pad M1. Quest’ultimo ha ricevuto qualche settimana fa alcune certificazione di rilievo. Ora, però, il nuovo tablet dell’azienda è stato avvistato in rete in queste ore sul noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco Pad M1, il nuovo tablet dell’azienda è stato avvistato sul portale Geekbench

In queste ultime ore il prossimo tablet del produttore tech Poco è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Poco Pad M1. I risultati benchmark appena emersi ci hanno rivelato alcune delle sue future caratteristiche tecniche.

Secondo quanto è emerso, il prossimo tablet dell’azienda sarà alimentato da uno dei processori di fascia media del produttore tech Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 7s Gen 4. Il modello che è stato testato su Geekbench può contare su 8 GB di memoria RAM. Non è comunque da escludere che al momento del debutto ufficiale ci saranno altri tagli di memoria disponibili. Un po’ stranamente, il tablet sembra che avrà a bordo ancora Android in versione 15. È comunque probabile che sarà presente Android 16 al momento del debutto ufficiale sul mercato.

Ricordiamo comunque che, secondo le indiscrezioni emerse in rete, il prossimo Poco Pad M1 sarà una versione re-branded dello scorso tablet Redmi Pad 2 Pro. Quest’ultimo è stato infatti annunciato lo scorso mese di settembre 2025. Vi riassumiamo qui di seguito le sue specifiche tecniche.