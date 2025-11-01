1Mobile, scopri tutti i servizi extra disponibili con l’operatore

1Mobile offre una serie di tariffe che si basano tutte sulla convenienza e sulla qualità dei servizi offerti. 1Mobile è un operatore telefonico virtuale italiano che si appoggia all’infrastruttura della rete di Vodafone per offrire ai propri clienti dei servizi di qualità.

Dunque, la qualità dei piani tariffari non si può assolutamente discutere, ma oltre a questi ultimi, 1Mobile offre anche dei servizi extra che ciascun utente può scegliere di attivare per migliorare ancora di più la propria esperienza con l’operatore.

1Mobile, tutti i servizi extra da non perdere

I servizi extra di 1Mobile consistono nell’aggiunta di giga, minuti ed SMS extra, cioè oltre a quelli che sono già presenti sulla tariffa telefonica mobile che viene scelta dal cliente. Si tratta di servizi che possono servire nel lungo tempo, oppure nel più breve tempo possibile, ma che possono essere molto utili agli utenti in alcune determinate circostanze.

Il primo servizio da prendere in considerazione si chiama Extra World Daily, ed è dedicato a tutti i clienti che viaggiano fuori dall’Europa. Con questo servizio si avranno a disposizione 500 MB e 30 minuti di chiamate verso l’Italia e altri paesi internazionali, a soli 4,99 € al giorno senza nessun tipo di rinnovo automatico.

Sempre dello stesso tipo c’è Extra World Weekly, che permette di aggiungere alla propria offerta due GB e 120 minuti di chiamate verso l’Italia e altri paesi. In questo caso il costo è di 14,99 € per una settimana, senza nessun tipo di rinnovo automatico. Se invece i giga dell’offerta non bastano più, si può attivare Extra 5 Giga, con cui si possono ricevere cinque giga in più, a soli 5 euro per l’attivazione.

Per i clienti che invece hanno bisogno di parlare di più, 1Mobile ha pensato a Extra 200 Minuti ed Extra 100 Minuti. I servizi aggiungono rispettivamente 200 e 100 minuti extra rispetto alla tariffa attivata. Il costo di attivazione è di 3 euro al mese per i 200 minuti, e di 2 euro al mese per i 100 minuti.