Doom è arrivato persino su un satellite

Il concetto di intrattenimento digitale incontra l’esplorazione spaziale in un esperimento che unisce tecnologia e creatività. Nel dettaglio, il celebre sparatutto Doom ha recentemente raggiunto un traguardo insolito. Il titolo è stato eseguito su un satellite in orbita attorno alla Terra. Aprendo un nuovo capitolo nella storia delle sperimentazioni informatiche. L’idea è nata quando Georges Labrèche, ingegnere dell’Agenzia Spaziale Europea, si è chiesto se fosse possibile far girare Doom sull’OP-SAT. Si tratta di un piccolo satellite sperimentale ideato per test scientifici. La sfida è stata accolta dal programmatore norvegese Ólafur Waage, già impegnato nel porting del gioco dal linguaggio C al C++. La risposta entusiasta ha dato il via a un progetto che ha richiesto precisione tecnica e pazienza, viste le limitazioni hardware della piattaforma orbitante.

Doom arriva nello spazio: ecco come il gioco gira su un satellite

L’OP-SAT non è un dispositivo per il gaming: monta un processore Altera Cyclone 5 e una CPU ARM dual-core Cortex A9. Ma il team ha dovuto adattare il software alle condizioni dell’orbita terrestre. Il primo passo è stato avviare Doom senza grafica, per verificare la capacità del sistema di eseguire i calcoli necessari. Solo successivamente è stato possibile affrontare la parte più complessa: la visualizzazione delle immagini.

In tale contesto, i tradizionali scenari infernali del gioco sono stati sostituiti con fotografie reali della Terra, scattate dallo stesso satellite. Far convivere la palette di 256 colori originale con immagini ad alta definizione del pianeta ha richiesto lo sviluppo di un algoritmo di machine learning capace di armonizzare i colori in modo coerente e realistico. Il risultato è stato un Doom che, pur conservando la propria identità, si fonde con il contesto spaziale in maniera sorprendente.

Il nuovo esperimento con Doom conferma come strumenti digitali creati per scopi ludici possano essere reinterpretati in ambiti scientifici. Trasformando un gioco in una dimostrazione tecnica di ingegno e innovazione. L’iniziativa apre, inoltre, riflessioni sul futuro della tecnologia spaziale. Suggerendo che applicazioni interattive e software tradizionali potrebbero un giorno supportare attività scientifiche o educative nello spazio.