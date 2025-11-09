Microsoft Edge, passkey salvate e sincronizzate tra dispositivi

Microsoft continua a lavorare al suo browser Microsoft Edge introducendo diversi miglioramenti. L’azienda ha da poco introdotto una novità tanto attesa dagli utenti: la possibilità di salvare e sincronizzare le passkey tra dispositivi. Questa funzionalità, ora in fase di distribuzione a livello globale, segna un passo importante verso un web più sicuro e senza password, semplificando l’accesso ai servizi online su PC, smartphone e tablet.

Le passkey rappresentano l’evoluzione delle password tradizionali: basate su standard FIDO2, utilizzano un sistema di chiavi crittografiche che collega in modo sicuro l’utente al sito o all’app, senza dover digitare codici o ricordare combinazioni complesse. Grazie a questa tecnologia, è praticamente impossibile per i malintenzionati rubare credenziali tramite phishing o attacchi informatici con altri metodi convenzionali.

Passkey con Microsoft Edge, novità con l’ultimo aggiornamento

Con l’ultimo aggiornamento, Microsoft Edge permette non solo di creare e utilizzare passkey per accedere ai propri profili, ma anche di sincronizzarle in modo automatico tramite il proprio account Microsoft. In questo modo, un utente potrà accedere ai suoi servizi preferiti su qualunque dispositivo — dal laptop Windows al proprio smartphone Android — senza dover ripetere configurazioni o autenticazioni a mano.

La gestione delle passkey avviene direttamente tramite Microsoft Authenticator, che funge da “cassaforte digitale” sicura per l’archiviazione e la verifica biometrica, tramite impronta digitale o riconoscimento facciale. Questa integrazione consente anche di condividere l’accesso tra dispositivi in modo rapido e protetto, mantenendo elevati standard di privacy.

Secondo Microsoft, l’obiettivo è eliminare gradualmente la dipendenza dalle password tradizionali, rendendo l’esperienza di login più fluida e sicura per tutti. L’azienda ha confermato che la funzione sarà disponibile progressivamente nelle prossime settimane, con piena compatibilità anche per gli utenti che utilizzano altri sistemi operativi come macOS e iOS.

Con questa novità, Edge si allinea alle scelte di sicurezza già adottate da altre big del settore come Google e Apple, consolidando la sua posizione come uno dei browser più attenti alla protezione dell’identità digitale degli utenti.