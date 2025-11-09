Nintendo Store arriva su Android e iOS con un’app tutta nuova

Nintendo ha pubblicato l’app ufficiale Nintendo Store su Android e iOS, creando un punto di riferimento che riunisce acquisti, notizie e monitoraggio delle attività di gioco. L’app funge da vetrina completa del My Nintendo Store: è possibile consultare e comprare l’intero catalogo di prodotti, dalle console agli accessori, passando per i giochi in formato fisico o digitale e il merchandise ufficiale. Oltre allo store, l’app raccoglie aggiornamenti su titoli ed eventi, così da avere in un’unica interfaccia sia la parte commerciale sia quella informativa legata al mondo Nintendo.

Tra le funzioni pratiche spiccano le notifiche push: aggiungendo un prodotto alla wishlist, l’utente riceve un avviso quando l’articolo entra in promozione o cambia disponibilità. In questo modo lo shopping resta sotto controllo senza dover verificare continuamente la pagina del prodotto.

Integrazione con l’account e storico di gioco

La novità si lega in profondità all’Account Nintendo. Dopo l’accesso, è possibile consultare le attività registrate su Switch e sulla nuova Nintendo Switch 2, con una panoramica chiara delle sessioni svolte. Per chi ha una lunga storia con l’ecosistema, c’è anche la possibilità di collegare il vecchio Nintendo Network ID per visualizzare i dati delle partite su Nintendo 3DS e Wii U fino a febbraio 2020. Questa integrazione rende l’app uno spazio ordinato dove ritrovare acquisti, preferiti e cronologia di gioco senza passaggi aggiuntivi.

Check-in e ricompense negli eventi

L’app introduce inoltre una funzione di check-in: durante eventi ufficiali o in negozi Nintendo abilitati è possibile registrare la presenza e ottenere ricompense dedicate. L’idea è valorizzare la partecipazione della community, con un meccanismo semplice che collega attività fisiche e profilo digitale.

La pubblicazione dell’app Nintendo Store su mobile risponde a una richiesta rimasta a lungo in sospeso e consolida l’esperienza in mobilità: dallo store integrato alla sezione news, dalle liste dei desideri al tracciamento delle attività, l’ecosistema viene raccolto in un’unica interfaccia che semplifica la gestione quotidiana e premia l’interazione con il brand.