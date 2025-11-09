Supercar stampata in 3D: BYD sfida Tesla con la nuova U9 Xtreme

Ascoltatemi bene, perché quello che sta succedendo nel mondo dell’auto non è una semplice evoluzione, è una vera e propria rivoluzione che sta trasformando le nostre care vecchie carrozzerie in qualcosa di fantascientifico. Se fino a ieri costruire un’auto significava assemblare lamiere e bulloni, oggi siamo entrati nell’era dell’ingegneria dei materiali spinta all’estremo.

3.000 cavalli e un telaio stampato: la U9 di BYD è un esperimento di pura innovazione

La notizia che ci fa sobbalzare è la mossa audace di BYD, il gigante cinese che sta riscrivendo le regole dell’elettrico. Hanno preso la loro supercar, la Yangwang U9 Xtreme, un mostro di velocità che sfiora i 500 km/h grazie a quattro motori per un totale che supera i 3.000 cavalli, e hanno deciso di non limitarsi a farla correre. Hanno deciso di stamparla. E non parlo di un pezzetto, ma dell’intero telaio.

Capite la portata? Non è più solo Tesla con il suo “Giga Casting” che fonde sezioni enormi in un unico colpo. Qui si parla di prendere una lega di alluminio ultra-resistente, sviluppata ad hoc, e costruirla strato su strato, come se l’auto fosse un’opera d’arte aerospaziale. Yang Feng, il direttore del centro di ricerca Yangwang, lo ha detto chiaramente: questo progetto è stato un salto nel futuro. E i risultati gli danno ragione. Questa lega non è un alluminio qualsiasi, è stata ingegnerizzata per avere una resistenza che è tre volte superiore a quella che si trova sulle auto tradizionali, pur mantenendo la leggerezza essenziale per queste prestazioni da capogiro.

Il risultato di questa magia tecnologica si chiama Printing HyperCell. Già il nome suona come qualcosa di top secret, e in effetti, lo è. È la prima volta che una struttura portante realizzata interamente in questo modo finisce su un’auto destinata alla produzione. E i numeri sono semplicemente pazzeschi. La rigidità torsionale – cioè la resistenza del telaio a torcersi sotto sforzo – è aumentata di oltre il 200% rispetto a una struttura convenzionale che pesi lo stesso. Tradotto: l’auto è saldata a terra, stabile e risponde in modo fulmineo, anche quando la lanci a velocità da pista di Formula 1, o quasi.

Dalla pista al laboratorio, l’innovazione passa dalla strada

Ma la cosa che mi lascia davvero a bocca aperta è la precisione di questa stampa 3D. Pensate a tolleranze che arrivano fino a 0,03 millimetri, con un margine di errore che non supera i 0,1 millimetri sulle parti più delicate. Sono standard che eravamo abituati a vedere solo sui motori degli aerei da caccia o sulle componenti dei satelliti, non certo su un’auto che compri (be’, magari con un conto in banca notevole, ma pur sempre un’auto).

Questa maniacale precisione non è un vezzo. È la chiave di volta che garantisce una stabilità e una sicurezza impensabili quando si toccano i 500 orari. Non è un caso se la U9 Xtreme non solo sta polverizzando record su pista, ma si è pure portata a casa un premio alla prestigiosa European Car Body Conference. Questo riconoscimento non è solo una pacca sulla spalla; è la certificazione che BYD non sta solo costruendo auto elettriche eccezionali, ma sta reinventando l’idea stessa di come si costruisce un veicolo ad altissime prestazioni. Il futuro della velocità non si decide più solo in cavalli vapore, ma in quanto ingegneria estrema si riesce a stipare in ogni millimetro di telaio. Una cosa è certa: la prossima auto che compreremo sarà molto più vicina a un jet che a una vecchia berlina.