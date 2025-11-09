Amazon è folle con lo sconto di 200 euro sull’Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16e è la versione più economica di uno degli smartphone più amati e apprezzati dal pubblico, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che nasconde sicuramente la possibilità di accedere all’ecosistema dell’azienda di Cupertino, a un prezzo decisamente più basso e inferiore dei suoi fratelli maggiori.

La prima caratteristica assolutamente degna di nota riguarda un peso di soli 167 grammi, con dimensioni di 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore, è uno smartphone che si tiene senza problemi in mano, e si può facilmente trasportare anche nella tasca dei pantaloni. Il processore è il nuovissimo Apple A18, esa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 4,04GHz, passando anche per GPU Apple 4-core e un quantitativo di RAM che si aggira attorno agli 8GB (la memoria interna varia in relazione alla variante che scegliete di acquistare).

Il display è comunque anch’esso non troppo grande, raggiungendo per la precsione 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione di 1170 x 2532 pixel, una densità di 460 ppi, mantenendo tutta la sua eccellente qualità del Super Retina XDR OLED, con 60Hz di refresh rate e protezione Ceramic Shield. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da un sensore principale da 48 megapixel, con risoluzione di 8000 x 6000 pixel.

Iscrivetevi subito al canale Telegram @codiciscontotech per avere le offerte Amazon e tutti i migliori codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Apple iPhone 16e: la promozione su Amazon è assurda

Tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare Apple iPhone 16e, devono sapere che finalmente è arrivato. Il prodotto non costa più 729 euro, ma può essere acquistato in questi giorni su Amazon con un investimento finale di 599 euro, disponibile al seguente link.

La spedizione presso il vostro domicilio, come per ogni ordine effettuato su Amazon, è completamente gratuita, con garanzia che dura 2 anni dalla data di ricezione dell’ordine, e soprattutto è sbrandizzato.