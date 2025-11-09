Netflix punta sui video podcast: il 2026 sarà l’anno della svolta

Dopo il lancio di diversi party game per giocare a casa e di nuovi format interattivi, Netflix vuole fare un salto di qualità variando i servizi messi a disposizione del suo pubblico. Al centro del discorso c’è sempre la trasformazione in una piattaforma sempre più simile a una televisione digitale completa. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il 2026 segnerà l’inizio di una nuova fase per l’azienda: l’espansione nel mondo dei video podcast.

La società avrebbe già avviato contatti con alcune delle principali agenzie di talento di Hollywood, come WME, UTA e CAA, per costruire un catalogo di podcast originali con protagonisti noti e format dal taglio televisivo. L’obiettivo è lanciare il nuovo servizio all’inizio del 2026, offrendo programmi capaci di attrarre sia gli appassionati del genere, sia chi cerca contenuti di compagnia da guardare in streaming, come veri e propri talk show.

Collaborazioni strategiche e obiettivo esclusività

Le prime mosse in questa direzione sono già visibili. Netflix ha siglato un accordo con Spotify che permetterà di portare sulla piattaforma una selezione di video podcast di successo, tra cui The Bill Simmons Podcast e The Zach Lowe Showdedicati allo sport, oltre a titoli come Serial Killers e The Rewatchables. Si tratta di contenuti già seguiti da un pubblico consolidato, che potrebbero garantire un’entrata solida in un settore dominato da YouTube.

In parallelo, la piattaforma starebbe trattando con iHeartMedia, una delle più grandi realtà nel panorama dei podcast, nota per programmi come Stuff You Should Know e The Breakfast Club. L’intenzione di Netflix sarebbe quella di ottenere accordi di esclusività, così da impedire la distribuzione di questi format su altri servizi e rafforzare la propria posizione contro il colosso di Google, che ha superato un miliardo di spettatori mensili nel segmento dei video podcast.

Con questa strategia, Netflix mira a un ecosistema sempre più diversificato, dove serie, film, giochi, talk show e podcast convivono in un’unica piattaforma, ridefinendo ancora una volta i confini dell’intrattenimento online.