Amazon dimezza il prezzo del notebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Uno dei prodotti di maggiore qualità e interesse nel periodo corrente è sicuramente il Lenovo IdeaPad Slim 3, dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, figlio anche di uno sconto Amazon che nessuno si sarebbe mai effettivamente aspettato di vedere.

Il modello che oggi può essere acquistato con una cifra scontata integra un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel), dotato di cornici non troppo marcate, ma anche di colori abbastanza precisi e affidabili (entro certi limiti tecnici dettati dall’essere comunque un IPS LCD). Il processore che tesse le fila delle prestazioni è un modello di fascia media, stiamo parlando di Intel Core i5 di tredicesima generazione (i5-13420H), con alle sue spalle 16GB di RAM e anche un quantitativo di memoria interna che raggiunge un massimo di 1TB su SSD. La scheda grafica, come era facilmente intuibile data la fascia di prezzo, è integrata direttamente nella scheda madre, non è dedicata.

Il sistema operativo è Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software da segnalare, ovvero non presenta programmi o soluzioni già preinstallate, se non il solito centro di controllo tramite il quale gestire tutte le componenti.

Amazon, la promozione sul Lenovo IdeaPad Slim 3 è da urlo

L’acquisto di questo Lenovo IdeaPad Slim 3 è tutt’altro che impossibile, proprio grazie a uno sconto molto speciale che Amazon è riuscita ad attivare in questi giorni. Si parte da un listino di 699 euro, cifra più che bilanciata per un notebook di fascia media, per scendere di circa 200 euro, e arrivare a poter sostenere un investimento finale corrispondente a 499 euro. Potete ordinarlo subito a questo link.

Occasione da non perdere, proprio perché parliamo anche della nuova versione con 16GB di RAM e 1TB di memoria interna.