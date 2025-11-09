AliExpress, ecco la promo da non perdere su Honor 400

AliExpress è sempre pronta ad agevolare le richieste dei consumatori, mettendo a disposizione sconti imperdibili e prezzi convenienti per tutti. Tra le migliori promozioni del momento possiamo trovare quella applicata direttamente su Honor 400, uno smartphone che spinge fortissimo sul rapporto qualità/prezzo, anche proprio grazie allo sconto applicato giusto in questi giorni.

Il prodotto nasce con un peso di 184 grammi, e dimensioni che si aggirano attorno ai 156,5 x 74,6 x 7,3 millimetri di spessore, oltre a una totale resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, octa-core con una frequenza di clock a 2,63GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 720, e anche una configurazione complessiva che si avvale della presenza di 8GB di RAM.

Il display, da 6,55 pollici di diagonale, è un AMOLED di alto livello, che viene impreziosito dalla presenza di un refresh rate a 120Hz, ma anche di oltre 16 milioni di colori e 460 ppi, che porta il tutto a godere di una risoluzione di 1264 x 2736 pixel. Il comparto fotografico, in parallelo, risulta essere impreziosito dalla presenza di ben due sensori: un principale da 200 megapixel, affiancato da un ultragrandangolare da 12 megapixel, che portano alla possibilità di realizzare scatti fotografici da 8192 x 6144 pixel. Anteriormente, invece, è presente un sensore da 50 megapixel con apertura F2.

AliExpress, lo sconto migliore al giusto prezzo

La promozione disponibile su AliExpress vi permette di acquistare la variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, la quale partirebbe da un listino di 529,69 euro, mentre oggi scende di circa 200 euro, in modo tale che il consumatore si ritrova a poter spendere per il suo acquisto solamente 311,14 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Gli utenti che sceglieranno di acquistarlo devono comunque sapere che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente dalla Spagna, con tempi di consegna ridotti, e totale assenza di dazi doganali di alcun tipo da pagare.