Tablet Android a 69 euro: la promo AliExpress vi farà perdere la testa

I tablet Android sono fortunatamente tornati in auge, in seguito ad un periodo che effettivamente li ha visti in grande declino, questo grazie a investimenti mirati di aziende che hanno sempre creduto nel settore. Ad oggi esiste una grande varietà di device tra cui gli utenti possono effettivamente scegliere, come nel caso del tablet Android che è disponibile in promozione su AliExpress.

Il modello in questione appartiene chiaramente alla fascia bassa del settore, viene prodotto da Teclast ed è il modello P30. Alla base trova posto un processore Unisoc T606, octa-core con una frequenza di clock abbastanza elevata, con una configurazione che prevede 12GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili con microSD). Il display è da 10,1 pollici di diagonale, con una risoluzione massima in HD+. A conti fatti il dettaglio e la nitidezza non sono il suo punto di forza, ma è anche vero che in questa fascia di prezzo è davvero difficile poter sperare di trovare di meglio.

La batteria è un componente da 6000mAh, più che sufficiente per riuscire a godere delle sue prestazioni anche per due giorni consecutivi, prima di dover ricorrere alla ricarica (che non è rapidissima). Nella parte posteriore si può trovare un sensore fotografico da 5 megapixel, più che sufficiente per realizzare scatti discreti in condizioni di forte luminosità.

AliExpress, il prezzo del tablet Android è super economico

Nel momento in cui decidete di avvicinarvi a questo prodotto, dovete comunque sapere che appartiene alla fascia bassa, difatti il suo listino parte da 147,70 euro, per scendere fino a 69,05 euro, approfittando dell’ottima promozione che AliExpress ha deciso di attivare giusto nei giorni correnti. L’acquisto è da effettuare subito a questo link.

Spedizione effettuata direttamente dalla Spagna, con consegna entro pochi giorni presso il vostro domicilio. La garanzia, della durata complessiva di 2 anni, copre solamente i difetti di fabbrica.