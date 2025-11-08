Amazon e OpenAI: siglato un nuovo accordo

Il settore dell’intelligenza artificiale entra in una nuova fase. Ciò grazie a un accordo strategico tra due giganti della tecnologia. OpenAI ha stretto una partnership con Amazon Web Services (AWS). Dal valore di 38 miliardi di dollari. La collaborazione, destinata a durare sette anni, mette al centro l’infrastruttura di calcolo di AWS per supportare i carichi di lavoro più complessi di OpenAI. Unendo così la ricerca avanzata con una capacità computazionale su larga scala. Il centro dell’intesa è rappresentato dall’uso di GPU NVIDIA di ultima generazione. Ed anche dalla possibilità di estendere le risorse fino a decine di milioni di CPU. L’adozione di tale infrastruttura consentirà ad OpenAI di scalare i propri modelli. Con l’obiettivo di completare l’implementazione per la fine del 2026. Ed anche di preparare la base per ulteriori sviluppi verso il 2027 e oltre.

Nuovo accordo tra Amazon e OpenAI: ecco i dettagli dell’intesa

La soluzione tecnologica proposta da AWS, attraverso i server Amazon EC2 UltraServers, combina GPU GB200 e GB300 per ottimizzare le prestazioni e ridurre le latenze. Garantendo così interoperabilità e affidabilità tra sistemi. Tali caratteristiche sono fondamentali sia per l’inferenza di ChatGPT sia per l’addestramento dei prossimi modelli generativi.

Tale partnership non è solo un passo importante per OpenAI, ma riflette anche un trend più ampio. L’integrazione tra ricerca sull’AI generativa e infrastrutture di calcolo su larga scala sta diventando cruciale. Ciò ai fini di accelerare l’innovazione tecnologica. L’accordo evidenzia quanto la disponibilità di risorse computazionali avanzate possa influenzare lo sviluppo di modelli sempre più sofisticati. Ed anche l’espansione dei servizi basati su intelligenza artificiale.

Guardando oltre, la collaborazione tra OpenAI e AWS potrebbe rappresentare un punto di riferimento per il settore. Mostrando come l’unione tra capacità di ricerca pionieristica e infrastrutture cloud di alto livello possa aprire nuove prospettive per la tecnologia, l’innovazione e l’accesso a strumenti AI avanzati.