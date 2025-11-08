Windtre: offerta perfetta per chi vuole conservare il numero



Tutti gli utenti al giorno d’oggi hanno sul loro numero di cellulare una promozione attiva che gli consente di sfruttare minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati per poter navigare senza nessun tipo di problema, questi ultimi sono essenziali dal momento che fanno da punto di contatto tra l’utente e la sua vita digitale.

Un elemento che però è altrettanto importante è il numero di telefono, quest’ultimo infatti è ormai parte integrante della nostra persona a livello digitale dal momento che ci permette di accedere alle nostre piattaforme ufficiali tramite metodi di autenticazione forte, perderlo o cambiarlo rappresenta dunque una rogna decisamente difficile da risolvere.

Di conseguenza, sfruttare la possibilità di effettuare la portabilità del numero è un elemento ottimo che molti provider offrono nel momento in cui garantiscono una determinata promozione, dunque se state cercando un’offerta che vi permetta di ottenere ciò che desiderate senza perdere il vostro numero oggi vi parliamo di un’offerta di Windtre dedicata proprio a coloro che hanno bisogno di effettuare la portabilità.

Tutto incluso ad un prezzo top

L’offerta in questione garantisce 250 GB di traffico dati in connessione 5G alla massima velocità con Minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo di 7,99 € al mese con un costo di attivazione e di portabilità completamente gratuito, per l’appunto l’offerta è dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero da una serie di operatori virtuali supportati, l’elenco completo è disponibile all’interno della pagina ufficiale dedicata all’offerta e facilmente visionabile.

Se siete interessati, l’offerta può essere attivata direttamente dal sito ufficiale dell’operatore telefonico seguendo le indicazioni presenti al suo interno, sicuramente si tratta di una delle opzioni più valide per coloro che hanno bisogno di tanti giga per poterla navigare alla massima velocità e non vogliono spendere cifre troppo onerose per la loro offerta ogni mese.