Spot storico per Google: il protagonista è un tacchino e lo spot è generato con l’AI

Google ha deciso di dare una svolta storica al proprio marchio, e l’ha fatto con un’operazione che va a rivoluzionare totalmente il mondo pubblicitario. In quest’operazione, come d’altronde in molte recenti, la protagonista è l’intelligenza artificiale. La tecnologia del secolo, che da quando è diventata fruibile a tutti, ha totalmente stravolto il modo in cui si fanno le cose.

Alcuni campi sono stati del tutto rivoluzionati, e gli utenti si affidano ai modelli di intelligenza artificiale per svolgere una serie incredibile di azioni. Ci sono diversi modelli, che possono aiutare in tanti modi differenti. Dal chatbot per tradurre i testi, a quello per le analisi dei dati e per finire a quelli più creativi, che generano immagini e video.

Google rivoluziona la pubblicità con Veo 3

L’idea di Google è stata quella di sviluppare uno spot pubblicitario, generandolo in tutto e per tutto con Veo 3.

Veo 3 è il modello di intelligenza artificiale sviluppato proprio da Google, utilizzato per la creazione di video. Quest’ultimo è stato proprio utilizzato per la creazione di uno spot pubblicitario, dove il protagonista è Tom, un tacchino.

L’idea è geniale, perché comunica agli utenti come grazie a questo modello di intelligenza artificiale si possono creare dei contenuti audiovisivi di ottima qualità. La trama dello spot è molto simpatica, perché mostra un tacchino che vuole prendere un aereo e andare via in vicinanza del Giorno del Ringraziamento.

L’obiettivo di promuovere Veo 3 è sicuramente riuscito, poiché Google ha dimostrato che il suo modello è in grado di produrre scene fotorealistiche, senza il bisogno di alcuna troppe o attore. Il dilemma etico dietro all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per sviluppare questi tipi di contenuti rimane sempre vivo, e in questo caso riguarda più che mai il futuro dei professionisti in queste produzioni. Ciò che non si può negare è che comunque sia, rimane una rivoluzione incredibile.