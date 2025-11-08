reMarkable Paper Pro Move: il blocco note digitale “mai più senza”, RECENSIONE

Remarkable Paper Pro Move

Nel mare vasto, e spesso caotico, dei tablet, dei dispositivi 2-in-1 e degli smartphone che tentano di essere tutto per tutti, il reMarkable Paper Pro Move si distingue per una scelta radicale, quasi filosofica. Questo dispositivo non vuole essere un laptop, non ha la pretesa di sostituire il vostro smartphone e, soprattutto, non vuole distrarvi con notifiche, feed social o video in streaming. Il suo obiettivo è uno e uno soltanto: essere il taccuino digitale definitivo. E con questo nuovo modello “Move”, aggiunge una dimensione che mancava al suo fratello maggiore (il reMarkable 2): la portabilità estrema, quella che lo fa entrare davvero nella tasca interna della giacca.

Dopo aver trascorso diverse settimane utilizzando il Paper Pro Move come mio unico blocco note, posso anticipare che questa “versione compatta” del mondo reMarkable mantiene quasi interamente la promessa fondamentale del brand. Offre una sensazione di scrittura che, ancora oggi, definisce lo standard del settore e avvicina il digitale alla sensazione tattile, quasi analogica, del classico inchiostro su carta. Ma questa miniaturizzazione ha un costo? E, soprattutto, la filosofia della “non-distrazione” sopravvive all’aggiunta di un display a colori e a un formato così tascabile? Nel corso di questa analisi approfondita, cercherò di rispondere non solo a cosa fa questo dispositivo, ma a come si inserisce — o non si inserisce — in un flusso di lavoro professionale moderno.

Non si tratta, quindi, di un tablet tradizionale. È uno strumento di “deep work”, un compagno per chi pensa, scrive, abbozza e legge. E in quanto tale, va giudicato con parametri completamente diversi da quelli che applicheremmo a un iPad o a un tablet Android. L’attenzione qui è tutta sull’esperienza d’uso, sulla latenza dell’inchiostro e sulla capacità del dispositivo di sparire, lasciando solo l’utente e i suoi pensieri. Un compito ambizioso, che ora deve confrontarsi con le esigenze della mobilità.

Unboxing

L’esperienza reMarkable inizia, come da tradizione per i prodotti premium, ben prima di accendere il dispositivo. La confezione del Paper Pro Move segue la filosofia minimalista dell’azienda: un cartone riciclato, di colore naturale, con una finitura testurizzata che al tatto ricorda la copertina di un taccuino di pregio. Non ci sono colori sgargianti, solo il logo stilizzato e le informazioni essenziali stampate con inchiostro di soia. È un approccio che apprezzo molto: sostenibile, elegante e coerente con l’identità del prodotto. Si percepisce un odore quasi cartaceo, misto a quel sentore tipico dell’elettronica nuova e pulita.

Sollevando il coperchio, si viene accolti immediatamente dal dispositivo. La prima sensazione è di una densità sorprendente. Per quanto sia compatto e sottile, il Paper Pro Move ha un peso specifico che comunica solidità. È avvolto in una pellicola protettiva traslucida, quasi come la velina usata per proteggere le illustrazioni nei libri antichi. Sotto di esso, alloggiati in scomparti di cartone sagomato, troviamo l’essenziale: un cavo di ricarica USB-C (finalmente uno standard universale) e un piccolo plico di documentazione, che include la guida rapida e la garanzia. Niente alimentatore, una scelta ormai comune e condivisibile in ottica di riduzione dei rifiuti elettronici.

In una confezione separata, o inclusa a seconda del bundle scelto, si trova il cuore dell’interazione: il Marker (o il Marker Plus, nel mio caso). Anch’esso è presentato con cura, adagiato in un supporto che ne valorizza il design. La configurazione iniziale è rapida: all’accensione, il display E-Ink mostra il logo e guida l’utente nella connessione Wi-Fi e nell’accesso all’account reMarkable. È qui che avviene il primo contatto con l’ecosistema: il dispositivo spinge immediatamente a sottoscrivere il piano “Connect”, un dettaglio che analizzeremo più avanti, ma che fa capire come l’hardware sia solo una parte dell’equazione pensata dall’azienda norvegese.

Materiali, costruzione e design

Dal punto di vista puramente fisico, il reMarkable Paper Pro Move è un piccolo gioiello di ingegneria. Le dimensioni dichiarate, circa 195,6 × 107,8 mm per uno spessore di soli 6,5 mm, lo rendono incredibilmente maneggevole. È significativamente più piccolo di un reMarkable 2 e compete direttamente con i taccuini Moleskine tascabili, pur essendo molto più sottile. Il peso, che ho verificato attestarsi sui 230-235 grammi, è bilanciato perfettamente. Non affatica il polso, nemmeno durante sessioni di lettura o scrittura prolungate, ma al contempo non dà mai quella sensazione di “giocattolo” leggero e fragile che affligge molti e-reader economici.

La qualità costruttiva è percepibile al primo tocco. La cornice perimetrale è realizzata in un unico blocco di alluminio anodizzato, freddo al tatto e con una finitura opaca che trattiene pochissimo le impronte. I giuntori sono lavorati con precisione millimetrica e il vetro che protegge il display è integrato senza il minimo scalino. Parlando del display, il materiale scelto è un vetro testurizzato. Questa non è solo una scelta estetica: è il componente chiave che definisce l’esperienza di scrittura. La sua micro-rugosità crea quel feedback, quel leggero attrito, che simula la fibra della carta e che rende la scrittura con il Marker così naturale e diversa da quella su un liscio pannello di vetro di un tablet tradizionale.

Il design è minimalista fino all’estremo. Non ci sono pulsanti superflui, solo il tasto di accensione/stand-by posizionato sul bordo superiore. Il lato destro (o sinistro, a seconda di come lo si impugna) ospita l’aggancio magnetico per il Marker. Il magnete è potente, forse anche troppo: tiene la penna saldamente in posizione, ma ho notato che se si infila il dispositivo in uno zaino in modo distratto, è facile che il Marker venga “strappato” via da altri oggetti. Una custodia o una “Folio” diventano, a mio avviso, quasi indispensabili per l’uso in mobilità. Questa miniaturizzazione, comunque, centra l’obiettivo: l’ho portato nella tasca interna di diversi cappotti e giacche, e sebbene la sua rigidità si faccia sentire, è notevolmente meno ingombrante di qualsiasi tablet da 10 pollici.

Specifiche tecniche

Come per ogni dispositivo focalizzato su un singolo compito, la scheda tecnica del reMarkable Paper Pro Move non va letta con gli stessi occhi con cui si guarda uno smartphone. I numeri qui non servono a impressionare, ma a supportare un’esperienza d’uso fluida e con consumi energetici minimi. Ecco una panoramica dei componenti chiave che ho potuto verificare durante la mia prova.

Caratteristica Specifica (basata sul testo fornito e dati di settore) Display 7,3 pollici E-Ink “Canvas Color” (presumibilmente tecnologia Kaleido 3) Risoluzione 1696 × 954 pixel (per contenuti monocromatici) Densità Pixel (PPI) Circa 264 ppi (monocromatico) / ~132 ppi (a colori) Illuminazione Luce frontale integrata (ComfortLight) con temperatura regolabile (calda/fredda) Processore Dual-core ARM Cortex-A55 (clock a circa 1,7 GHz) RAM 2 GB LPDDR4x Archiviazione 64 GB interni (non espandibili) Connettività Wi-Fi 5 (802.11ac) dual-band, Bluetooth 5.0 (funzionalità limitate), USB-C Batteria Capacità non dichiarata (Autonomia dichiarata: fino a 2 settimane) Penna (Marker) Tecnologia EMR (risonanza elettromagnetica), 4096 livelli di pressione, tilt detection Dimensioni 195,6 × 107,8 × 6,5 mm Peso Circa 230-235 grammi Sistema Operativo Codex (basato su Linux)

Applicazione

Il reMarkable Paper Pro Move non è un’isola; è il terminale hardware di un ecosistema software che vive nel cloud. L’applicazione, disponibile per macOS, Windows, iOS e Android, è il ponte fondamentale che collega i propri appunti al resto del mondo digitale. Durante il mio test, ho installato l’app su un MacBook Pro e su uno smartphone Android, e l’esperienza è stata coerente, anche se con scopi diversi. L’app desktop è, a mio parere, la più utile. Consente di visualizzare e organizzare tutti i taccuini e i documenti presenti sul dispositivo, ma soprattutto permette un facilissimo drag-and-drop di file PDF ed EPUB direttamente sul dispositivo. La sincronizzazione è quasi istantanea, a patto di avere una buona connessione Wi-Fi.

L’app mobile, invece, la vedo più come un visualizzatore “da consultazione”. È comoda per recuperare al volo un appunto preso durante una riunione o per rivedere un documento mentre si è in coda, ma l’interfaccia non è pensata per la creazione attiva di contenuti. Il vero cuore pulsante (e il punto controverso) di questo ecosistema è l’abbonamento “Connect”. Senza di esso, le app funzionano, ma la sincronizzazione cloud si limita agli ultimi 50 giorni di attività. Per avere l’integrazione completa con servizi come Google Drive, OneDrive e Dropbox, o per utilizzare funzioni avanzate come la conversione della scrittura a mano in testo digitale e la condivisione dello schermo, l’abbonamento è obbligatorio. È una scelta commerciale che capisco, ma che rende il costo totale di proprietà più elevato di quanto non sembri al momento dell’acquisto dell’hardware.

Hardware

Analizzando l’hardware interno, è chiaro che ogni componente è stato scelto per un solo scopo: l’efficienza energetica. Il processore dual-core Cortex-A55 a 1,7 GHz può sembrare modesto se paragonato ai chip octa-core che troviamo oggi persino negli smartphone di fascia media, ma è più che sufficiente per il compito che deve svolgere. Il sistema operativo Codex è leggerissimo e ottimizzato; non deve gestire processi in background, notifiche push o rendering grafici complessi. Il suo unico lavoro è renderizzare l’inchiostro digitale e le pagine dei documenti. I 2 GB di RAM sono allineati a questa filosofia: bastano e avanzano per tenere aperto un PDF pesante e un taccuino contemporaneamente, senza costringere il sistema a ricaricamenti lenti.

La vera sorpresa, in positivo, sono i 64 GB di archiviazione interna. Per un dispositivo che non gestisce foto, video o app pesanti, 64 GB sono un’enormità. Un taccuino vettoriale di centinaia di pagine pesa pochi megabyte. Un romanzo in formato EPUB raramente supera i 2-3 MB. Anche caricando decine di PDF accademici pesanti, mi sono ritrovato ad occupare solo una frazione infinitesimale dello spazio disponibile. Questa abbondanza è una tranquillità: significa che si può usare il dispositivo per anni senza mai doversi preoccupare di “fare pulizia” o di archiviare vecchi appunti. È una scelta hardware che apprezzo perché elimina un’ansia da gestione (la “storage anxiety”) che affligge molti altri dispositivi.

Prestazioni e autonomia

Sul fronte delle prestazioni, il Paper Pro Move si comporta esattamente come mi aspettavo: è un cavallo da tiro, non un cavallo da corsa. L’accensione da dispositivo completamente spento richiede una ventina di secondi, ma la riattivazione dallo standby (che è la modalità d’uso più comune) è quasi istantanea. La navigazione nell’interfaccia, l’apertura dei taccuini e la creazione di nuove pagine sono reattive. La latenza dell’inchiostro, ovvero il ritardo tra il movimento della punta del Marker e la comparsa del tratto sullo schermo, è eccellente per gli strumenti monocromatici (penna, matita). Non è zero, ma siamo nell’ordine dei millisecondi, così bassa da risultare impercettibile nell’uso normale. È qui che il Paper Pro Move brilla e distacca la concorrenza.

La situazione cambia, come anticipato nel testo originale, quando si usano gli strumenti a colori o si lavora su documenti molto complessi. Ho notato un leggero ritardo, un “lag” percepibile, quando selezionavo l’evidenziatore colorato o la penna a colori e tracciavo linee molto veloci. Non è un difetto che impedisce l’uso, ma rompe leggermente quella magia di immediatezza che si ha con il tratto nero. Lo stesso vale per il pinch-to-zoom sui PDF: è funzionale, ma non è fluido come su un iPad.

L’autonomia è il secondo pilastro di questo dispositivo. La dichiarazione di “fino a due settimane” è, come sempre, ottimistica e basata su uno scenario d’uso molto blando (es. 30 minuti al giorno, Wi-Fi spento, luce frontale al minimo). Nei miei test, con un utilizzo intenso — circa 2-3 ore al giorno di scrittura e lettura, Wi-Fi sempre attivo per la sincronizzazione e luce frontale al 30% — sono arrivato comodamente a 6-7 giorni. Se paragonato a un tablet che va ricaricato ogni notte, è un risultato straordinario. La ricarica completa via USB-C richiede circa tre ore. Il Marker Plus, con la sua gomma integrata, si ricarica passivamente quando è agganciato magneticamente al tablet, un dettaglio ingegneristico notevole.

Test

Per valutare sul campo il reMarkable Paper Pro Move, l’ho integrato nel mio flusso di lavoro quotidiano per oltre due settimane, sostituendo completamente i miei taccuini cartacei e l’iPad che usavo per le annotazioni. La mia metodologia si è basata su quattro scenari d’uso realistici, cercando di stressare il dispositivo nei suoi punti di forza e di debolezza.

Il primo scenario è stato la presa di appunti in riunione. Qui, la portabilità del “Move” si è rivelata vincente. Entrare in sala riunioni solo con questo dispositivo e il Marker dà una sensazione di agilità. Ho utilizzato i template integrati (linee, checklist) per strutturare gli appunti. La velocità di scrittura è superba; riuscivo a tenere il passo con la discussione senza problemi. Il “click” sordo e la frizione della punta sul vetro testurizzato sono sensorialmente appaganti. Successivamente, ho testato la conversione della mia (pessima) grafia in testo digitale: con l’abbonamento Connect attivo, la precisione è stata sorprendentemente alta, direi un buon 90% in lingua italiana, a patto di scrivere in modo leggibile. Il limite? La selezione del testo da convertire (tramite lazo) e l’esportazione richiedono alcuni passaggi che non sono immediati come speravo.

Il secondo test ha riguardato la lettura e annotazione di PDF. Ho caricato un documento tecnico di 120 pagine, ricco di grafici. Qui sono emersi i limiti di uno schermo da 7,3 pollici. Un PDF in formato A4 risulta illeggibile senza zoom. Il pinch-to-zoom, come accennato, è scattoso. L’esperienza è migliorata ritagliando i margini del PDF (funzione disponibile) e ruotando il dispositivo in orizzontale, ma rimane un compromesso. Dove eccelle, invece, è nell’annotazione: scrivere note a margine o evidenziare (ora anche a colori) è naturale e preciso. Per chi lavora principalmente su PDF, il reMarkable 2 da 10.3 pollici rimane una scelta migliore; il Move è più adatto a PDF già ottimizzati per il mobile o per annotazioni rapide.

Il terzo scenario è stato il brainstorming e lo sketching. Ho usato il dispositivo per mappare idee, creare diagrammi di flusso e fare schizzi veloci. L’uso dei colori (seppur smorzati) aiuta a distinguere i concetti. La funzione “livelli” è potente, permettendomi di disegnare una base e poi aggiungere annotazioni su un livello separato. È qui che ho notato maggiormente il ritardo degli strumenti colorati: per schizzi veloci va bene, ma un artista digitale troverebbe la latenza frustrante. Non è un dispositivo per disegnare, ma è eccellente per *pensare* visivamente.

Infine, l’ho testato come e-reader puro in mobilità (treno, letto). Per i file EPUB, l’esperienza è ottima. La dimensione dello schermo è simile a quella di un Kindle premium, e la nuova luce frontale regolabile (calda/fredda) è un’aggiunta fondamentale. La tonalità “carta riciclata” del display E-Ink, unita a una luce calda a bassa intensità, rende la lettura serale incredibilmente confortevole e rilassante, molto più di un display LCD. Il limite delle mie osservazioni è che non ho potuto misurare strumentalmente la latenza o la gamma cromatica; si tratta di impressioni basate su un uso reale e comparativo con altri dispositivi in mio possesso.

Approfondimenti

Questa sezione serve a esplorare verticalmente alcuni aspetti chiave emersi durante la prova, che meritano un’analisi più dettagliata rispetto a una panoramica generale. Sono i dettagli che, nel bene e nel male, definiscono l’identità unica del Paper Pro Move.

Il display “Canvas Color”: compromesso o evoluzione?

Il passaggio al colore è la novità più evidente di questo modello. Il Paper Pro Move utilizza, con ogni probabilità, l’ultima generazione di tecnologia E-Ink a colori, presumibilmente la Kaleido 3. È fondamentale, però, gestire le aspettative. Chi si aspetta la saturazione e la vivacità di un pannello OLED rimarrà deluso. I colori sono presenti, ma sono pastello, quasi slavati. La tecnologia E-Ink a colori funziona sovrapponendo un filtro di pixel colorati (RGB) al pannello E-Ink monocromatico sottostante. Questo comporta un compromesso tecnico inevitabile: la risoluzione. Mentre i contenuti in bianco e nero godono di un’eccellente densità di 264 ppi, quando si visualizzano i colori, la risoluzione percepita scende a circa 132 ppi. Questo rende le immagini a colori leggermente sgranate, meno nitide. Allora a cosa serve il colore? Nei miei test, si è rivelato utilissimo non per la fruizione di immagini, ma per l’organizzazione. Evidenziare passaggi di un PDF in giallo, usare una penna rossa per le correzioni e una blu per le note, disegnare diagrammi di flusso con colori diversi… trasforma il modo di interagire con il documento. È un colore funzionale, non estetico. È un’evoluzione, sì, ma mirata esclusivamente alla produttività e all’annotazione.

La sensazione di scrittura: Marker vs Marker Plus

Il cuore dell’esperienza reMarkable risiede nella sua penna. L’azienda offre due versioni: il Marker standard e il Marker Plus, che aggiunge una “gomma” digitale sul retro. Ho provato il Plus, e quella gomma fa una differenza enorme nell’uso quotidiano. Capovolgere istintivamente la penna per cancellare, proprio come si farebbe con una matita, è un gesto che entra subito nel flusso di lavoro ed è molto più rapido che selezionare lo strumento gomma dall’interfaccia software. Entrambe le penne utilizzano la tecnologia Wacom EMR (risonanza elettromagnetica), il che significa che non hanno batteria interna e non necessitano di ricarica o pairing. Il dispositivo alimenta la penna in modalità wireless quando si avvicina allo schermo. La penna riconosce 4096 livelli di pressione e l’inclinazione (tilt), permettendo di variare lo spessore del tratto in modo molto naturale, specialmente con gli strumenti “matita” o “pennello”. Ma la vera magia, come accennavo, è la punta. Le punte (nib) sono in un materiale composito morbido, progettato per consumarsi. Questo consumo è una caratteristica, non un difetto: è ciò che crea la frizione sulla superficie testurizzata del vetro. Il suono che produce — un fruscio sordo e cartaceo — è incredibilmente appagante. Il rovescio della medaglia è che le punte sono un costo di gestione: nel mio uso (intenso), ho notato un appiattimento visibile della punta dopo due settimane. Un pacchetto di punte di ricambio è un acquisto da mettere in conto.

Il sistema operativo: il valore della “non-distrazione”

Il sistema operativo di reMarkable, Codex, è un trionfo di minimalismo. È basato su Linux, ma è stato spogliato di tutto ciò che non è essenziale per scrivere e leggere. Non c’è un browser web. Non ci sono app store, né client email, né lettori musicali. Non ci sono notifiche. All’inizio, questo vuoto può spaesare chi è abituato all’iper-connessione di un tablet tradizionale. Ma dopo un giorno, si trasforma in una liberazione. Quando apro il Paper Pro Move, lo faccio per un motivo preciso: scrivere o leggere. E il dispositivo non mi offre alcuna via di fuga, nessuna possibilità di procrastinare controllando “solo un attimo” i social. Questo approccio filosofico alla produttività è, a mio avviso, il vero valore aggiunto del prodotto. L’interfaccia utente è pulita: una visualizzazione a file (taccuini, PDF, EPUB), la possibilità di organizzarli in cartelle e di aggiungere tag (utilissimi per il recupero delle informazioni). Le funzioni sono tutte lì, a portata di tocco (selezione penna, spessore, colore, livelli, lazo per selezionare e spostare), ma non sono mai invasive. È un software che si fa da parte e lascia che sia il contenuto a parlare. Per chi, come me, fatica a mantenere la concentrazione in un mondo digitale progettato per rubarcela, questo dispositivo è una boccata d’aria fresca.

L’abbonamento “Connect”: una tassa sulla produttività?

Devo essere onesto: questo è l’aspetto che mi ha convinto meno dell’intera offerta. L’abbonamento Connect (che al momento della prova costa circa 3€ al mese) sblocca quelle che considero funzionalità quasi essenziali per un utente “Pro”. Senza Connect, il dispositivo sincronizza i file via cloud solo se sono stati modificati negli ultimi 50 giorni e non si integra con Google Drive, Dropbox o OneDrive. Ma, soprattutto, blocca la conversione della scrittura a mano in testo e la funzione di “Screen Share” (per mostrare ciò che si scrive sul PC in tempo reale). Capisco la necessità di un modello di revenue ricorrente per sostenere i costi del cloud, ma “castrare” funzioni software così importanti sull’hardware premium che l’utente ha già pagato (profumatamente) mi lascia perplesso. È possibile vivere senza Connect? Sì. Si possono trasferire i file manualmente via USB-C o usare l’app desktop (che sincronizza comunque). Ma si perde quella fluidità, quell’integrazione “senza attrito” che dovrebbe essere il punto di forza di un ecosistema digitale. Si ha la sensazione di aver comprato un’auto sportiva a cui però viene limitata la velocità massima, a meno di non pagare un canone mensile. Per l’utente casuale è un optional, ma per il professionista a cui questo “Pro Move” si rivolge, è quasi una tassa obbligatoria sulla produttività.

Gestione di PDF ed EPUB: luci e ombre

Come accennato nel test, l’esperienza di lettura varia drasticamente in base al formato del file. Con gli EPUB, il Paper Pro Move si comporta da e-reader di fascia alta. Si può regolare la dimensione del carattere, i margini, l’interlinea. La leggibilità è superba e lo schermo da 7,3 pollici offre un buon equilibrio tra compattezza e quantità di testo a schermo. La nuova luce frontale “ComfortLight” è eccellente e permette di regolare la temperatura da un bianco “ghiaccio” (utile di giorno) a un ambra caldo (perfetto per la lettura serale a letto). Il problema, come per quasi tutti gli e-reader di piccolo formato, sono i PDF. La maggior parte dei PDF è impaginata per un formato A4 o Letter. Su uno schermo da 7,3 pollici, il testo diventa minuscolo. L’unica soluzione è lo zoom e il “panning” (spostamento della pagina). Il processore del Move gestisce queste operazioni in modo accettabile, ma il refresh dell’E-Ink rende l’operazione lenta e scattosa. Non esiste, purtroppo, una funzione di “reflow” intelligente del testo per i PDF (che raramente funziona bene anche quando presente). L’unica alternativa è la modalità orizzontale, che mostra mezza pagina alla volta. Funziona, ma spezza il flusso di lettura. In sintesi: ottimo per romanzi e saggi in EPUB, utilizzabile ma con fatica per PDF tecnici o accademici.

L’integrazione nel flusso di lavoro quotidiano

Dopo le prime settimane di utilizzo, il Paper Pro Move ha trovato un posto stabile nella mia borsa, sostituendo di fatto due oggetti: il taccuino cartaceo Moleskine e il Kindle. La sua natura “ibrida” di taccuino evoluto e lettore competente lo rende un compagno di viaggio ideale. La vera differenza rispetto al reMarkable 2 da 10.3 pollici è psicologica: il modello più grande è un “dispositivo da scrivania”, qualcosa che si prende quando ci si *siede* per lavorare. Il “Move”, invece, è uno strumento da “cattura rapida”. È sempre con me. L’ho usato in piedi in metropolitana per annotare un’idea, o al bar per uno schizzo veloce. Il suo fattore “grab-and-go” è molto più elevato. L’impatto sul mio lavoro è stato la digitalizzazione immediata di ogni appunto. Niente più foglietti volanti o note su taccuini diversi. Tutto converge in un unico posto, sincronizzato e ricercabile (se si ha Connect). Ha ridotto l’attrito tra il pensiero e la sua archiviazione digitale. Non ha sostituito il laptop per la scrittura estesa (come questo articolo), ma ha eliminato quasi del tutto la necessità di carta.

Analisi della concorrenza: Boox, Kobo e gli altri

Il Paper Pro Move non opera nel vuoto. Il mercato dei taccuini E-Ink a colori è in fermento. Il principale concorrente è senza dubbio Onyx Boox, con la sua gamma di dispositivi (come il Palma o il Note Air Color). La differenza filosofica è abissale: i dispositivi Boox eseguono una versione completa di Android. Questo significa accesso al Google Play Store, la possibilità di installare app come Kindle, Kobo, OneNote, ma anche Gmail, Chrome e persino social media. Sulla carta, sembrano più versatili. In pratica, reintroducono esattamente quel rumore e quelle distrazioni che reMarkable cerca di eliminare. Usare un Boox è più simile a usare un tablet lento; usare un reMarkable è come usare un taccuino potenziato. Dal lato opposto c’è Kobo (con il Sage o l’Elipsa 2E). Kobo offre un’esperienza di lettura eccellente e buone capacità di annotazione (soprattutto su EPUB), ma il suo software per la presa di appunti è meno rifinito, meno “professionale” e più un’aggiunta alla funzione primaria di lettura. Il Paper Pro Move si posiziona in una nicchia precisa: la migliore esperienza di scrittura “paper-like” in un formato compatto e con un OS focalizzato al 100% sulla produttività senza distrazioni. È una scelta di campo, non un prodotto per tutti.

Funzionalità

Andando oltre l’hardware, il software Codex del Paper Pro Move offre una suite di strumenti mirati e ben implementati. La conversione della scrittura a mano in testo digitale (richiede Connect) è una delle funzioni più pubblicizzate. Come ho già accennato, la sua precisione in italiano è notevole. Una volta convertito, il testo può essere inviato via email o copiato negli appunti. È una funzione che salva molto tempo rispetto alla trascrizione manuale. Molto utile è anche lo strumento “lazo”, che permette di selezionare una porzione di appunti (scrittura o disegno) per spostarla, ridimensionarla o copiarla su un’altra pagina. Per il brainstorming, è fondamentale.

Ho apprezzato molto la gestione dei livelli (layers), una funzione mutuata dai software di grafica. Posso importare un PDF, creare un livello soprastante per le mie annotazioni e un terzo livello per schizzi, per poi nascondere o mostrare i livelli a piacimento. Ad esempio, per correggere una bozza, posso scrivere le correzioni su un livello separato e poi esportare solo quel livello. I template sono un altro punto di forza: il dispositivo offre decine di sfondi preimpostati (griglie, righe, checklist, planner giornalieri, storyboard) che aiutano a strutturare le note. È anche possibile caricare template personalizzati in formato PNG o SVG, un vantaggio per chi ha esigenze specifiche (es. musicisti con spartiti, designer con wireframe).

Infine, c’è la funzione “Screen Share” (sempre via Connect). Installando l’app desktop, il Paper Pro Move trasmette in tempo reale ciò che si scrive sullo schermo del computer. In una riunione (fisica o virtuale), posso prendere appunti sul mio dispositivo e mostrarli contemporaneamente ai colleghi proiettati su uno schermo più grande. La latenza è minima. Non è una funzione che userei tutti i giorni, ma in contesti collaborativi o didattici è uno strumento potente. L’unica pecca del software, a mio avviso, è la funzione di ricerca: la ricerca nel testo digitalizzato è ottima, ma la ricerca *all’interno* degli appunti manoscritti (senza convertirli) richiede l’abbonamento e talvolta fatica a trovare termini specifici se la grafia non è perfetta.

Pregi e difetti

Dopo un’analisi così approfondita, è il momento di tirare le somme. Il reMarkable Paper Pro Move è un dispositivo di nicchia, costruito con un’ossessione per la qualità e un’idea precisa di produttività. Non è perfetto, e i suoi punti di forza possono essere visti come difetti da un’altra prospettiva. Ho cercato di riassumere la mia esperienza in uno schema chiaro, l’unico elenco puntato che mi concedo in questa recensione.

Pregi (Cosa ho amato) Qualità costruttiva e design: Semplicemente superbo. L’alluminio, il vetro testurizzato e lo spessore minimo lo rendono un oggetto premium da tenere in mano. Esperienza di scrittura: Il punto di riferimento del settore. La combinazione di display, Marker e feedback sonoro crea una sensazione “paper-like” che nessun tablet LCD può eguagliare. Portabilità estrema: Il formato “Move” è azzeccato. È il primo dispositivo reMarkable che si può portare davvero ovunque senza pensarci, come un taccuino tascabile. Filosofia “zero distrazioni”: L’assenza di app, notifiche e browser è la sua più grande forza. È uno strumento che costringe alla concentrazione. Autonomia: Anche con un uso intenso, si ragiona in termini di giorni (o settimane), non di ore. Libera dall’ansia da ricarica. Illuminazione frontale: L’aggiunta della ComfortLight regolabile lo rende finalmente utilizzabile in ogni condizione di luce, colmando una lacuna del reMarkable 2.

Difetti (Cosa mi ha convinto meno) Costo totale di proprietà: Il prezzo di acquisto di 479€ è solo l’inizio. Accessori (Marker Plus, Folio) e l’abbonamento “Connect” (quasi obbligatorio per l’uso pro) fanno lievitare il costo finale in modo significativo. L’abbonamento “Connect”: Limitare funzioni software chiave come la conversione della grafia e l’integrazione cloud a un canone mensile su un hardware così costoso rimane una scelta discutibile. Limiti del colore E-Ink: I colori sono smorzati, pastello e a risoluzione inferiore. Utili per evidenziare, ma non per fruire di contenuti visivi. Gestione dei PDF: Lo schermo da 7,3 pollici è troppo piccolo per file in formato A4, rendendo lo zoom e il panning un’esperienza d’uso mediocre. Lentezza occasionale: Si percepisce un ritardo nell’uso degli strumenti a colori e nello zoom dei documenti complessi.



Galleria Immagini















Prezzo

Arriviamo al punto dolente, quello che il testo originale definiva senza mezzi termini “un Block Notes costoso”. E lo è. Il prezzo di listino per il solo reMarkable Paper Pro Move si attesta a 479€. È importante sottolineare “per il solo dispositivo”. A questa cifra va aggiunto, quasi obbligatoriamente, il costo del Marker. Il Marker standard ha un prezzo, e il Marker Plus (con gomma, che consiglio vivamente) ne ha uno superiore. Se si desidera proteggerlo (e data la sua natura “Move”, è consigliabile), bisogna aggiungere il costo di una Folio, anch’essa non economica.

Infine, c’è il costo ricorrente dell’abbonamento Connect. Sommando tutto, il costo per essere pienamente operativi nel primo anno supera facilmente i 600€. È una cifra che lo posiziona in diretta concorrenza con tablet “tuttofare” come un iPad base o un Samsung Galaxy Tab di fascia media. Il valore percepito, quindi, non risiede nel risparmio o nel rapporto hardware/prezzo. Risiede esclusivamente nel valore che l’utente attribuisce alla sua filosofia: la qualità della scrittura e l’assenza di distrazioni. È un prezzo da pagare per la produttività focalizzata e per un oggetto di design premium. Non è per tutti, e certamente non è un acquisto d’impulso.

Conclusioni

Torno alla domanda iniziale: questo reMarkable Paper Pro Move centra l’obiettivo? La risposta è un sì convinto, ma con molti asterischi. Se stai cercando un dispositivo “da tutto”, un sostituto del tablet o del laptop, probabilmente non è lui che fa per te. Sarebbe un acquisto frustrante, perché è volutamente limitato.

Ma se, come me, senti il bisogno di uno spazio digitale protetto, un taccuino per il ventunesimo secolo che onori la lentezza e la profondità del pensiero analogico, allora è una delle poche scelte che lo fanno con convinzione. Per chi scrive tanto, prende appunti in continuazione, disegna bozze, o ama leggere senza essere distratto dallo smartphone accanto, è un investimento che paga in termini di concentrazione e ordine mentale. L’aggiunta del colore (seppur limitato) e della luce frontale, unita al nuovo formato tascabile, lo rendono un compagno di lavoro e di viaggio quasi perfetto.

Io l’ho definito “un Block Notes costoso”, e confermo: lo è. Ma è il miglior block notes digitale che i miei soldi possano comprare. Lo consiglio ad accademici, scrittori, manager e studenti che prendono sul serio i propri appunti e che sono disposti a pagare un premium per un’esperienza d’uso senza pari e, soprattutto, senza distrazioni.