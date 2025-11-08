Redmagic: quanto costa lo smartphone con raffreddamento ibrido?

Il mondo smartphone si prepara ad un’innovazione. Si tratta dell’arrivo del Redmagic 11 Pro sul mercato italiano. Evento che rappresenta un punto di svolta per il settore degli dispositivi mobili da gaming. Tale smartphone si distingue per l’innovativo sistema di raffreddamento ibrido. Ovvero il primo a combinare raffreddamento a liquido e ventilazione attiva su uno smartphone effettivamente disponibile al pubblico. La tecnologia, già esplorata da alcuni concept phone, raggiunge ora il mercato reale. Promettendo prestazioni senza compromessi per i giocatori più esigenti. Riguardo il design, le versioni Nightfreeze e Subzero mostrano il sistema di raffreddamento a liquido. Ciò attraverso una scocca semi-trasparente.

Redmagic 11 Pro: ecco i dettagli emersi

Alla base delle sue performance c’è il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Supportato dal chip RedCore R4, progettato da Redmagic per ottimizzare il bilanciamento tra potenza e gestione termica. L’accoppiata consente un incremento fino al 30% delle prestazioni grafiche e migliora l’efficienza energetica. A ciò si unisce la batteria da 7.500 mAh garantisce sessioni di gioco prolungate. Inoltre, supporta la ricarica rapida a 80 W, sia cablata che wireless.

Il vero protagonista è il sistema AquaCore Cooling. Quest’ultimo utilizza un liquido refrigerante a base di fluoro e una camera a vapore da 13,116 mm2. La più grande mai integrata in uno smartphone. Le doppie sporgenze laterali aumentano il volume della camera, migliorando la dissipazione del calore del 50% senza aggiungere peso. Una ventola TurboFan impermeabile da 24.000 giri al minuto completa il sistema. Assicurando che il chip Snapdragon possa operare al massimo delle capacità anche sotto stress intenso.

Per chi desidera essere tra i primi a provare il nuovo smartphone, è disponibile un voucher early bird dal 13 al 18 novembre, insieme a un omaggio speciale. Dal 19 novembre, il Redmagic 11 Pro sarà disponibile su Redmagic Store e tramite rivenditori ufficiali come Amazon. I prezzi per l’Italia partono da 699 euro per la versione base Cryo da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Mentre le versioni Nightfreeze e Subzero offrono 16 GB di RAM e 512 GB di memoria a 799 euro. Infine, è disponibile la versione con 24 GB di RAM e 1 TB di storage a 999 euro.