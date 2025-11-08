Louvre: dopo il furto emerse gravi falle per la sicurezza

Il Louvre è stato teatro di un furto clamoroso che ha attirato l’attenzione internazionale. I gioielli della Corona dell’imperatrice Eugenia sono stati sottratti, sollevando interrogativi sui sistemi di sicurezza e sulla capacità di proteggere opere di valore inestimabile. Inizialmente, il Ministro della Cultura francese, Rachel Dati, aveva difeso le misure del museo. Nei giorni successivi, però, le sue dichiarazioni hanno subito un’inversione di rotta. Dati ha riconosciuto una “sottovalutazione strutturale e cronica” riguardo il rischio di furti. Evidenziando così come il problema non fosse circoscritto a un singolo episodio, ma radicato nel tempo. Un’inchiesta del quotidiano Liberation ha rivelato particolari che evidenziano leggerezze sorprendenti.

I sistemi di sicurezza del Louvre sono davvero all’altezza?

Un rapporto del 2014 stilato da esperti dell’Agenzia nazionale della sicurezza dei sistemi informatici segnalava vulnerabilità notevoli. A tal proposito, la password per accedere alla videosorveglianza del museo era“Louvre”. Una protezione insufficiente persino per una rete domestica. Il documento ha confermato la persistenza di problemi di sicurezza non affrontati per oltre dieci anni.

Le indagini giudiziarie hanno portato finora all’arresto di quattro persone, tra cui una coppia con figli. Mentre altri sospetti fermati in precedenza sono stati rilasciati. Nonostante la cattura dei responsabili, la refurtiva non è stata recuperata. Si ipotizza che i gioielli siano già stati portati all’estero, ma le autorità francesi mantengono viva la speranza di un loro recupero.

Ciò che emerge dal caso del Louvre è la fragilità di sistemi di sicurezza che, pur operando in contesti di prestigio, possono mostrare lacune importanti. La vicenda sottolinea come la protezione del patrimonio culturale non dipende solo dalla presenza di telecamere o allarmi, ma anche da un costante aggiornamento dei protocolli. Oltre che da una gestione consapevole dei rischi. In prospettiva, il furto solleva riflessioni più ampie sulla necessità di conciliare accessibilità pubblica e la tutela dei beni culturali.