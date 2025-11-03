Chrome rafforza la sicurezza: dal 2026 segnalazioni più evidenti per i siti senza HTTPS

A partire da ottobre 2026, Google Chrome introdurrà un importante cambiamento nella gestione delle connessioni non cifrate. Tutti i siti che utilizzano ancora il vecchio protocollo HTTP verranno automaticamente segnalati come non sicuri, grazie all’attivazione predefinita della funzione “Usa sempre connessioni sicure”. Finora questa impostazione era facoltativa e gli avvisi erano meno invasivi, ma presto il browser renderà le notifiche molto più chiare e visibili, con l’obiettivo di spingere gli utenti verso un web interamente protetto da HTTPS.

La decisione arriva in un contesto in cui la stragrande maggioranza del traffico mondiale è già crittografato. Secondo Google, tra il 95% e il 99% delle connessioni web utilizza oggi protocolli sicuri, una soglia che consente di ridurre ulteriormente la tolleranza verso i siti che non adottano standard aggiornati. “Questo livello di adozione rende possibile introdurre misure di protezione più forti contro l’uso del protocollo HTTP”, si legge nella comunicazione ufficiale.

Test anticipati e motivazioni della scelta

Il rollout inizierà ad aprile 2026, coinvolgendo in anteprima gli utenti che hanno attivato la Navigazione sicura avanzata. Questi riceveranno avvisi sperimentali che anticipano il comportamento definitivo della nuova funzione, utile per raccogliere feedback e affinare l’esperienza d’uso.

Google spiega che la misura non è solo preventiva, ma nasce anche da casi concreti. Il colosso infatti ci tiene a ricordare che è davvero semplice reperire sul web il software riesce a dirottare la navigazione. Inoltre bisogna ricordare anche che tanti attacchi informatici si servono ancora delle connessioni non protette di tipo HTTP con lo scopo di trafugare dati o colpire computer e altri dispositivi.

Grazie a questa novità, Chrome va avanti e migliora nettamente la sicurezza degli utenti, che possono stare dunque sicuri di avere a che fare con browser perfettamente sviluppato sotto questo punto di vista. Ovviamente bisognerà aspettare per vedere queste novità, ma nel frattempo tutto sembra certo per il futuro.