Ad
ApprofondimentiHacking e Sicurezza InformaticaNews

Cresce l’uso della PEC in Italia, ma gli allegati restano scoperti

Nuove soluzioni tecnologiche colmano i vuoti normativi della PEC in Italia.

scritto da Manuela Poidomani 2 Minuti lettura
PEC

L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata in Italia registra numeri senza precedenti. Tra il 2024 e il 2025 sono stati scambiati oltre 5,9 miliardi di messaggi, con più di 16 milioni di caselle attive. Secondo Aruba, tra il 50% e il 70% di questi messaggi contiene allegati fondamentali, come contratti, fatture o atti legali. Tuttavia, questi documenti non possiedono ancora una certificazione giuridica autonoma. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, ha chiarito che la notifica via PEC è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di avvenuta consegna e che gli allegati non hanno valore probatorio separato.

Per risolvere questa lacuna è arrivata GetNut, la piattaforma italiana ideata per certificare, autenticare e tracciare qualsiasi allegato digitale. Fondata da Giuliano Palombo e Ernesto Giancotti, GetNut assicura l’identità degli utenti tramite SPID e autenticazione a due fattori. Ma utilizza anche algoritmi crittografici SHA-256 e sfrutta il cloud per garantire la tracciabilità completa dei documenti. Secondo Palombo, la piattaforma rappresenta una vera assicurazione digitale. Assicurando che il file inviato rimanga identico e legalmente valido anche a distanza di anni, senza necessità di firma digitale.

Innovazione digitale e strumenti per la gestione sicura delle PEC

GetNut è stata presentata ufficialmente il 4 novembre 2025 al Campidoglio, nella Sala Laudato Si’, con la partecipazione di relatori istituzionali e partner tecnologici. Durante l’evento sono state annunciate due novità fondamentali: un nuovo client di posta elettronica che integra PEC e posta tradizionale con certificazione degli allegati e un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale per ricerche semantiche rapide. In aggiunta, è previsto il lancio di un plugin per Microsoft Outlook e Office 365, che consentirà di inviare messaggi e allegati certificati direttamente dal client più diffuso.

L’innovazione punta a offrire maggiore sicurezza e tranquillità a professionisti e aziende, colmando un vuoto normativo e tecnologico che la PEC da sola non riesce più a garantire. La digitalizzazione dei documenti legali diventa così completa, tracciabile e affidabile, riducendo rischi e controversie legali legate a notifiche e allegati.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.