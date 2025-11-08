Amazon in Europa, acceleratore sull’energia rinnovabile

Amazon continua ad investire con decisione nelle energie rinnovabili e annuncia un nuovo traguardo importante in Europa: quasi 1 gigawatt di capacità aggiuntiva. Un risultato ottenuto grazie ai progetti solari ed eolici che entreranno in funzione nei prossimi mesi. L’iniziativa rientra nel piano globale di sostenibilità dell’azienda. Il colosso punta ad alimentare tutte le proprie attività — dai data center ai magazzini, fino agli uffici — esclusivamente con energia rinnovabile entro il 2025, cinque anni prima dell’obiettivo fissato dall’Accordo di Parigi.

I nuovi impianti saranno distribuiti tra Italia, Spagna, Germania, Svezia e Regno Unito, e si aggiungono ai 500 progetti che Amazon ha già avviato in Europa negli ultimi anni. Solo nel 2024, l’azienda ha superato i 33 gigawatt di capacità installata a livello globale, diventando uno dei principali acquirenti di energia pulita al mondo. Un risultato che, secondo l’azienda, non solo contribuisce alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ma sostiene anche la crescita economica locale. Questo crea migliaia di posti di lavoro legati alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione degli impianti.

Amazon investe nei nuovi impianti per energia pulita in Europa

In Italia, Amazon ha già siglato diversi Power Purchase Agreement (PPA) per l’acquisto di energia solare e sta valutando nuove collaborazioni con partner nazionali per ampliare ulteriormente la produzione nel Paese. L’energia generata servirà in parte ad alimentare la rete di data center AWS e le infrastrutture logistiche, rendendo più sostenibile la filiera tecnologica dell’azienda.

Secondo la società, ogni passo in questa direzione contribuisce a costruire un modello energetico più forte, capace di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e di stabilizzare i costi a lungo termine. Amazon sottolinea inoltre che l’impegno nelle rinnovabili non si limita alla produzione di energia: fa parte di un progetto più ampio che include la decarbonizzazione dei trasporti, l’uso di imballaggi riciclabili e la sperimentazione di tecnologie per il riutilizzo dell’acqua nei data center.

Con questo nuovo investimento da quasi 1 gigawatt, Amazon consolida il suo ruolo di motore della transizione energetica europea, dimostrando che sostenibilità e innovazione possono procedere insieme, con benefici concreti per l’ambiente, l’economia e le comunità locali.