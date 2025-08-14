Fusione nucleare 2.0, AI alla guida dei supercomputer

La fusione nucleare, da sempre descritta come una rivoluzione in grado di garantire quantità di energia pulita illimitata, entra in una nuova fase grazie all’intelligenza artificiale. Non stiamo solo parlando di simulazioni; oggi i migliori algoritmi avanzati sono al timone dei supercomputer che comandano esperimenti reali, regolano campi magnetici e lavorano i plasma a temperature stratosferiche, cercando di mantenere la reazione stabile più a lungo.

Fino a poco tempo fa la sfida tecnica si limitava al controllo manuale – o semiautomatico – dei supercomputer che prendono il nome di tokamak. Oggi, AI e calcolo ad alte prestazioni (HPC) stanno riscrivendo le regole. Parliamo di sistemi che un tempo richiedevano cicli di prova. Ora vengono ottimizzati in tempo reale senza problemi. E non solo: gli algoritmi predittivi anticipano l’eventuale instabilità del plasma millisecondi prima che si manifestino problematiche, permettendo ai ricercatori di intervenire rapidamente.

Supercomputer, fusione nucleare e AI, verso il futuro con l’Intelligenza Artificiale

I supercomputer giocano un ruolo chiave, ma è l’AI a trasformarli in cervelli dinamici. Nei laboratori più avanzati, l’AI orchestra ogni parametro dell’esperimento. Quindi, dalle traiettorie del plasma a configurazioni magnetiche, fino alla protezione dei componenti interni attraverso sistemi predittivi che individuano le zone più esposte al calore estremo in millisecondi appunto, anziché minuti. Questa velocità consente di mappare decine di scenari in un solo giorno, accelerando la curva verso il tanto atteso pareggio energetico.

E non è finita qui. Grazie ai “digital twin”, ovvero repliche virtuali dei reattori usati, è possibile simulare ogni variabile prima di agire nel mondo reale. La fusione nucleare controllata non è più un sogno lontano, ma un obiettivo futuro che si avvicina al nostro presente a passi sempre più rapidi. Senza l’Intelligenza Artificiale tutto ciò non sarebbe possibile, ma soprattutto non sarebbe possibile in questo modo, così rapido e con così tanta precisione.