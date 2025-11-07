Huawei Mate 70 Air è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Huawei ha da poco annunciato per il mercato cinese un nuovo smartphone. Ci stiamo riferendo al nuovo Huawei Mate 70 Air, un device che va così a sfidare i modelli ultra sottili dei rivali, in primis gli ultimi Samsung Galaxy A25 Edge e iPhone 17 Air. Anche il nuovo smartphone di Huawei si caratterizza infatti per un design ed un corpo estremamente sottili, con uno spessore complessivo pari a soli 6.6 mm. Ecco qui le altre caratteristiche.

Huawei Mate 70 Air, ufficiale il nuovo smartphone ultra sottile dell’azienda

Huawei Mate 70 Air è il nuovo smartphone ultra sottile presentato in queste ore dal noto produttore tech. Come già accennato in apertura, anche questo smartphone si distingue per il suo spessore ridotto di appena 6.6 mm. Nonostante questo, sul fronte è presente un display molto ampio pari a 7 pollici di diagonale. Si tratta di un pannello con tecnologia AMOLED con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una risoluzione pari a 2760 × 1320 pixel.

Oltre a questo, lo smartphone vanta anche la presenza di una batteria davvero grande, pari ad addirittura 6500 mah. Il tutto nonostante lo spessore sia contenuto. Non manca poi il supporto alla ricarica rapida da 66W. È inoltre presente la certificazione di resistenza e impermeabilità IP68/IP69. Per quanto riguarda le prestazioni, lo smartphone viene distribuito in due versioni. Una versione ha a bordo il soc Kirin 9020A con 12 GB di RAM a supporto. L’altra versione ha a bordo il soc Kirin 9020B con a supporto ben 16 GB di RAM.

Il comparto fotografico comprende poi un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore teleobiettivo da 12 MP, un sensore ultrawide da 8 MP e una fotocamera multispettrale da 1,5 M.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Huawei Mate 70 Air sarà distribuito inizialmente per il mercato cinese in diverse colorazioni. Il suo prezzo di partenza sarà di circa 509 euro al cambio attuale.