Google: il Wallet ottiene il support agli update in tempo reale

Se siete degli utilizzatori di smartphone Android sicuramente conoscerete il wallet di Google, l’applicazione così come tutte le altre applicazioni di Google gode di una campagna di aggiornamenti costante che puntano ovviamente a prendere l’applicazione sempre al passo coi tempi e con funzionalità godibili per i consumatori.
Ovviamente Google continua a lavorare senza sosta per introdurre opzioni sempre più godibili per tutti è proprio oggi vi parliamo di alcune novità importanti che riguardano il portafogli di Google, tra queste spicca soprattutto l’arrivo degli aggiornamenti in tempo reale.
Le novità in arrivo
Per quanto riguarda le novità in arrivo con l’ultimo update, iniziamo parlando con l’arrivo della possibilità di aggiungere carte di debito o di credito direttamente dalle applicazioni della banca, d’ora in avanti infatti potrete aggiungere le vostre applicazioni direttamente sul portafogli tramite un collegamento che sicuramente le piattaforme bancarie potranno implementare all’interno delle loro applicazioni di Internet banking, così facendo infatti potrete sincronizzare la vostra carta direttamente da quest’ultime, senza doverla necessariamente registrare manualmente.
La seconda novità invece riguarda i possessori di uno smartphone con Android 12 o inferiori, di conseguenza parliamo comunque di dispositivi decisamente in là nel tempo, questi ultimi ricevono infatti la possibilità di sincronizzare carte fedeltà direttamente da Gmail.
L’ultima novità, nonché la più interessante riguarda l’arrivo degli aggiornamenti in tempo reale, d’ora in avanti infatti il Wallet potrà inviare degli aggiornamenti di stato in tempo reale alle notifiche del vostro smartphone in merito le carte che avete registrato al suo interno, tutto ciò torna particolarmente utile quando si parla infatti di viaggi e carte d’imbarco dal momento che l’applicazione vi potrà segnalare eventuali cambi di orario, cancellazioni o ritardi, il tutto sfruttando i sistemi di notifica integrati all’interno dello smartphone come il display sempre acceso, il LED di notifica o l’isola di notifica presente su alcuni smartphone.