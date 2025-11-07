Pawnbroker Simulator arriva su PC con una demo gratuita

Ispirato dal successo dei celebri programmi TV come Affari di Famiglia (Pawn Stars) e Il Banco dei Pugni (Hardcore Pawn), ecco arrivare il nuovo Pawnbroker Simulator. Il titolo si configura come un simulatore dedicato al mondo del banco dei pegni presentando meccaniche realistiche.

Il debutto di Pawnbroker Simulator è previsto per il 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 ma da queste ore è possibile provare una demo gratuita su PC. I giocatori si troveranno a gestire ogni aspetto della propria attività confrontandosi con i clienti.

Sarà possibile acquistare e vedere oggetti, effettuando trattative realistiche per guadagnare. Il gameplay si basa sulla valutazione di oggetti usati da acquisire e mettere in esposizione nel proprio negozio. Attraverso la contrattazione si potranno comprare e vendere gli oggetti e guadagnare denaro da reinvestire nell’attività.

Preparati a gestire il tuo banco dei pegni in Pawnbroker Simulator, la prova la demo gratuita disponibile su PC ora!

Gli sviluppatori dello studio indipendente turco Next Sky Games si sono affidati ad Ultimate Games per la pubblicazione del titolo su PC e cosole. Il gameplay sarà variegato con tratti umoristici che renderanno il titolo perfetto per rilassarsi.

Sarà possibile affrontare sia la Modalità Campagna che una Modalità Sandbox con cui giocare senza troppe preoccupazioni. In Pawnbroker Simulator saranno presenti oltre 200 oggetti unici che, uniti ad un avanzato sistema di contrattazione, renderanno necessari differenti approcci. Ogni cliente avrà le proprie peculiarità e richieste, quindi bisognerà adattare la strategia di negoziazione per riuscire a strappare il miglior prezzo.

Inoltre, bisognerà curare l’aspetto del negozio, gestire l’esposizione degli articoli, organizzare il magazzino, sovraintendere la sicurezza. Tutti questi aspetti concorreranno a definire la reputazione commerciale del banco dei pegni e la tipologia di clientela che si potrà attrarre.

La demo consentirà di provare la modalità sandbox offrendo un assaggio di quello che sarà presente nella versione completa del titolo.