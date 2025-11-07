Il Bahrein mostra al mondo il più grande impianto solare su tetto

Il Bahrein ha compiuto un passo importante nel campo delle energie rinnovabili con l’inaugurazione del più grande impianto solare su tetto mai realizzato al mondo. L’enorme struttura, che si estende su oltre 1,2 milioni di metri quadrati, si trova all’interno del complesso industriale di Bapco Energies, la compagnia nazionale del settore. Questo progetto rappresenta una tappa fondamentale nella strategia del Paese, che punta a ridurre la dipendenza dal petrolio e ad accelerare la transizione verso un modello energetico sostenibile.

Con una capacità complessiva di circa 250 megawatt, l’impianto è in grado di produrre energia pulita per decine di migliaia di abitazioni. In tal modo possiamo dire con certezza che contribuisce in modo concreto alla diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. L’iniziativa rientra nel piano nazionale per la neutralità carbonica entro il 2060, che prevede forti investimenti in tecnologie verdi, efficienza energetica e soluzioni digitali per una gestione più intelligente delle risorse.

Impianto ad energia solare sul tetto, nuovo primato del Bahrein

Oltre all’enorme estensione, il nuovo impianto si distingue per l’utilizzo di pannelli solari ad alta efficienza di ultima generazione. Quest’ultimi sono capaci di adattarsi alle condizioni climatiche estreme del Golfo Persico. Il sistema è anche completamente automatizzato. È dotato di algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare la produzione e gestisce in tempo reale il flusso energetico verso la rete nazionale.

Secondo le autorità locali, questo progetto segna una svolta simbolica per il Bahrein. È un Paese tradizionalmente legato al petrolio ma sempre più orientato a un modello energetico sostenibile. La scelta di puntare su un impianto fotovoltaico installato su tetti industriali anziché su terreni desertici risponde anche a una logica di efficienza. Si sfruttano spazi già urbanizzati, riducendo l’impatto ambientale. Si massimizza, soprattutto, la resa energetica finale.

Questo passo ambizioso non solo rafforza la leadership del Bahrein nella transizione energetica del Paese, ma dimostra come anche le economie basate sul petrolio possano reinventarsi, trasformando il sole — e non più fonti dispendiose — nel vero motore del futuro.