Construction Crew, il simulatore per gli amanti delle costruzioni

Il team di sviluppo Ultimate Games sta realizzando un nuovo titolo simulativo chiamato Construction Crew. I giocatori avranno la possibilità di creare e mandare avanti la propria azienda di costruzioni gestendo ogni aspetto dell’attività e, soprattutto, divertendosi a distruggere e costruire utilizzando diversi macchinari.

Il titolo permetterà di affrontare una campagna in single player ma consentirà di divertirsi in sessioni cooperative online fino a quattro giocatori. Il debutto di Construction Crew è previsto tra il 2026 e il 2027 e arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Uno dei punti di forza del simulatore sarà il suo realismo, permettendo di vivere esperienze tipiche di un cantiere. Attraverso una vasta flotta di macchinari da costruzione, sarà possibile avere accesso a contratti diversificati con obiettivi unici.

Costruisci il tuo impero con Construction Crew, un gioco dove puoi gestire ogni aspetto della tua azienda di costruzioni

Al fine di provare in anteprima il titolo, gli sviluppatori hanno rilasciato una demo gratuita disponibile da fine ottobre su PC. La versione dimostrativa consentirà di iniziare ad esplorare il gameplay, familiarizzando con le varie dinamiche e le possibilità offerte dal gioco.

I giocatori potranno mettersi alla guida di mezzi da costruzione come escavatori, gru, rulli compressori, autocarri ribaltabili, macchine tracciatrici e asfaltatrici. Sarà possibile affrontare una varietà di lavori edili con l’obiettivo di far crescere la propria impresa. Partendo dal basso, con mezzi e strumenti modesti, sarà possibile progredire nel gioco sbloccando contratti più importanti e mezzi pesanti più avanzati.

Gli sviluppatori promettono ampia varietà e, soprattutto, una piacevole sensazione di libertà. Dalla costruzione di strade, autostrade e parcheggi, passando alla realizzazione di scavi e lavori di fondazione senza dimenticare la costruzione e demolizione di edifici. Ogni contratto permetterà di seguire il ciclo intero di un progetto al fine di consegnare al cliente esattamente quanto richiesto. No