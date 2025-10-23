Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm: design compatto, titanio e funzioni avanzate

Amazfit amplia la sua gamma di orologi sportivi con il nuovo T-Rex 3 Pro 44 mm, una versione più compatta del modello da 48mm ma dotata delle stesse funzioni avanzate. Realizzato in titanio di grado 5, pesa meno di 47g e adotta un display AMOLED da 1,32” protetto da vetro zaffiro. La luminosità massima raggiunge i 3.000nit, garantendo visibilità anche sotto il sole diretto, mentre la torcia LED integrata con funzione SOS lo rende perfetto per allenamenti serali o notturni. È pensato per resistere a qualsiasi condizione, con un range operativo che va da -30 °C a +70 °C, e integra microfono e altoparlante per chiamate Bluetooth e comandi vocali tramite Zepp Flow.

La modalità guanti, la modalità notturna e il riconoscimento automatico delle attività completano un set di funzioni perfetto per chi vuole allenarsi senza limiti.

Amazfit T-Rex 3 Pro: mappe offline, autonomia e un ecosistema aperto

Il nuovo smartwatch di Amazfit supporta sei sistemi satellitari, tra cui GPS e Galileo, con una doppia antenna che migliora la precisione del segnale anche in montagna o in città. Il sensore BioTracker 6.0 PPG monitora in modo accurato frequenza cardiaca, ossigenazione, VO₂ max, carico di allenamento e qualità del sonno.

L’indicatore BioCharge Energy Score fornisce una stima in tempo reale dell’energia residua, aiutando l’utente a equilibrare sforzo e recupero. Con oltre 180 modalità sportive, inclusi tre profili HYROX dedicati, il T-Rex 3 Pro 44mm si conferma un vero strumento per atleti e appassionati.

La nuova versione non si limita alle prestazioni sportive. Essa include mappe offline gratuite con percorsi cittadini, topografici e per le piste da sci, consultabili direttamente dal polso anche senza connessione. È possibile creare itinerari personalizzati e visualizzare punti di interesse in tempo reale, rendendo l’orologio un compagno ideale per escursioni o gli allenamenti fuori porta. L’autonomia arriva fino a 17 giorni con uso standard e fino a 13 ore con GPS e display sempre attivo, mentre la compatibilità con Amazfit Helio Ring, Helio Strap e sensori esterni consente di ampliare le funzioni di monitoraggio.

L’esperienza è arricchita dall’app Podcast, che permette di ascoltare oltre 4 milioni di episodi anche offline. Il T-Rex 3 Pro 44 mm sarà disponibile nelle versioni black-gold dal 25 ottobre e artic-gold da novembre, a un prezzo consigliato di 399,90€ nei principali store e rivenditori ufficiali Amazfit.