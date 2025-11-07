Magic Leap e Google presentano il primo prototipo di occhiali con Android XR

Un nuovo capitolo nella realtà aumentata si apre con la collaborazione tra Google e Magic Leap. Le due aziende infatti al Future Investment Initiative di Riyadh hanno presentato il primo prototipo di occhiali basati su Android XR, segnando un passo importante verso l’ unione tra mondo digitale e realtà fisica. L’annuncio arriva insieme all’estensione triennale dell’accordo siglato nel 2024, che unisce le competenze ottiche di Magic Leap con le tecnologie AI sviluppate da Google.

Android XR: un ecosistema aperto per la prossima generazione di occhiali intelligenti

Durante la presentazione, guidata dal CEO di Magic Leap Ross Rosenberg, dal vicepresidente Jade Meskill e da Juston Payne, Senior Director of Product Management for XR di Google, è stato mostrato un concept funzionante che utilizza il “Raxium microLED light engine”. Si tratta di una tecnologia proprietaria di Google capace di proiettare contenuti digitali con estrema nitidezza e realismo. Il display, quasi invisibile durante l’uso, integra elementi virtuali senza compromettere la trasparenza della lente, creando una fusione naturale tra ciò che è reale e ciò che è digitale.

Con l’estensione dell’accordo, Google e MagicLeap si impegnano a costruire una piattaforma aperta che consenta a diversi produttori di sviluppare nuovi dispositivi basati su Android XR. L’obiettivo? Favorire la nascita di un un unico ecosistema per la realtà aumentata, combinando comfort, qualità visiva e scalabilità produttiva.

Magic Leap, dopo oltre quindici anni di ricerca nel settore AR, modifica così il proprio ruolo. Da produttore di hardware a partner tecnologico per aziende che intendono entrare nel mercato della realtà aumentata. La società metterà a disposizione la sua esperienza in ottiche e integrazione hardware per la creazione di occhiali leggeri, funzionali e pronti per la produzione su larga scala. I modelli presentati a Riyadh rappresentano solo l’inizio di questa nuova fase. L’integrazione di AI, microLED e design ergonomico punta a rendere l’esperienza AR finalmente naturale, superando i limiti di comfort e realismo che finora hanno frenato l’adozione di massa.