iPhone Air, il nuovo modello potrebbe avere due fotocamere

Quest’anno abbiamo avuto modo di veder arrivare in veste ufficiale sul mercato i primi smartphone dal design innovativo, ovvero caratterizzati da uno spessore estremamente ridotto. Ha aperto le danze il colosso sudcoreano Samsung con il suo nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, a cui è poi seguito subito il colosso americano Apple con il suo nuovo iPhone 17 Air. Quest’ultimo è un prodotto davvero incredibile per il suo spessore estremamente contenuto di appena 5.5 mm. Sono però da poco emerse in rete le prime indiscrezioni sul prossimo modello, presumibilmente iPhone 18 Air. Secondo quanto è emerso, questo modello potrebbe avere non uno ma due sensori fotografici.

iPhone 18 Air, il nuovo smartphone sottile potrebbe avere due sensori fotografici

Sono da poco emersi in rete i primi dettagli riguardanti il prossimo smartphone ultra sottile di casa Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone 18 Air (se si chiamerà effettivamente così). In particolare, a rivelare i primi dettagli è stato il noto leaker del settore Digital Chat Station. Secondo quanto rivelato, Apple starebbe quindi lavorando ad un nuovo modello ultra sottile, nonostante le vendite del modello attuale avessero fatto pensare ad altro.

Un dettaglio di rilievo rivelato dal leaker riguarda il comparto fotografico. Secondo il leaker in questione, il nuovo smartphone di casa Apple potrebbe avere un comparto fotografico composto da due sensori fotografici posteriori. Si tratterebbe quindi di un upgrade notevole rispetto all’attuale iPhone 17 Air. Quest’ultimo, infatti, dispone di un singolo sensore fotografico posteriore.

Bisognerà tuttavia capire come farà il colosso americano Apple ad implementare due sensori fotografici nonostante lo spessore pressoché ridottissimo. Il leaker ha infatti confermato che il nuovo smartphone dell’azienda seguirà più o meno le stesse linee estetiche del modello attuale. Spessore ultra ridotto sarà sicuramente la sua peculiarità. Staremo a vedere se arriveranno ulteriori dettagli di rilievo che ci sorprenderanno.