Google svela Ironwood: la nuova mente artificiale del futuro

Google Cloud ha annunciato Ironwood, la settima generazione di TPU, progettata per dare vita ai modelli più complessi. Questo vuol dare prestazioni oltre quattro volte superiori rispetto alla generazione precedente, con un consumo energetico drasticamente ridotto. Ogni chip diventa un frammento di una mente collettiva, capace di addestrare e servire modelli linguistici, visivi e agentici in tempo reale. È davvero questo il nuovo punto di partenza per l’era dell’inferenza? Questa evoluzione delle TPU mostra il potere di Google nella rivoluzione tecnologica.

Ironwood unisce 9.216 chip in un unico pod, connessi da un’Inter-Chip Interconnect (ICI) a 9,6 terabit al secondo. Un’autostrada di dati in grado di eliminare ogni collo di bottiglia. Ognuno dei chip accede istantaneamente a 1,77 petabyte di memoria HBM condivisa, una quantità tale da contenere l’equivalente di 40.000 film in alta definizione. Tutto accade in sincronia, come in un cervello digitale che non dorme mai. La memoria diventa il terreno dove i modelli vivono e apprendono senza pause. In questo spazio, la latenza svanisce e la continuità diventa la norma. Optical Circuit Switching assicura inoltre che ogni flusso di dati trovi sempre un percorso libero, garantendo operatività ininterrotta.

Google e la nuova età dell’inferenza

Il 118x di potenza FP8 ExaFLOPS rispetto al concorrente più vicino segna un salto epocale. La precisione flessibile dell’FP8 consente di moltiplicare i calcoli senza sacrificare risultati. Ogni operazione diventa un frammento di energia utile, ogni bit conta. Ironwood nasce per gestire l’insaziabile fame di calcolo dei modelli di nuova generazione, come Gemini, Veo, Imagen e Claude. Si parla di un milione di TPU accessibili da Anthropic per alimentare le menti digitali del futuro. Tutto è pensato per un mondo in cui l’AI non è più solo da addestrare, ma da vivere, in tempo reale, con risposte immediate e azioni coordinate. Ora, questo istante, è il momento in cui l’intelligenza artificiale diventa davvero onnipresente? Ironwood segna il passo verso una nuova frontiera dell’efficienza e della potenza, dove la tecnologia Google si fonde con la visione di un’intelligenza sempre attiva, connessa, incessante. Il futuro dell’AI, ora, vive nel silicio.

Ironwood diventa il simbolo di una corsa verso un’inferenza più rapida e sostenibile. L’efficienza energetica, la connessione ultra-veloce e la memoria condivisa trasformano il concetto stesso di supercalcolo. Ogni TPU agisce come parte di un unico organismo, capace di elaborare trilioni di operazioni in un istante. Le grandi aziende dell’intelligenza artificiale vedono in questa architettura la chiave per spingere i propri modelli oltre ogni limite.