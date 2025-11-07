Carichi pesanti? Ci pensano droni coordinati da algoritmo

Quando sentiamo la parola “drone”, la prima cosa che ci viene in mente sono quelle riprese mozzafiato dall’alto, le gare acrobatiche o, per i più futuristici, la promessa di Amazon di farti arrivare il pacco in cinque minuti. Ma se guardiamo alla realtà, c’è un dettaglio che continua a farci stare con i piedi per terra, e non è un problema di intelligenza artificiale o di batterie, ma di pura e semplice fisica.

L’Università di Delft mostra come i droni cooperativi cambiano il gioco

Il sogno di avere flotte di droni che trasportano qualsiasi cosa, dai medicinali urgenti ai pezzi di ricambio in cantiere, si scontra con una verità scomoda: il peso. I droni sono agili e veloci finché restano leggeri. Ma prova ad attaccarci un carico un po’ più serio, magari un mattone o una cassetta degli attrezzi, e vedrai che il volo diventa subito instabile, i motori ruggiscono e si surriscaldano, e ogni manovra sembra un atto di fede. Insomma, superare il limite di una scatola di scarpe è già un’impresa da Guinness.

Però, c’è chi non si arrende. All’Università di Delft, in Olanda, hanno deciso di bypassare il problema con una soluzione talmente ovvia da risultare geniale: se non possiamo costruire un drone grande abbastanza, perché non ne usiamo molti che lavorano insieme?

L’idea è di trasformare una debolezza in una forza: invece di creare un super-drone gigantesco e costoso, si è pensato a un team di piccoli droni che cooperano, unendo le loro forze per sollevare un unico carico voluminoso o pesante, tenuto da un sistema di cavi sincronizzati. È il principio del “l’unione fa la forza” applicato al volo.

Quando più droni volano in squadra, i pesi diventano più leggeri

Attenzione, però, perché coordinare due, tre o addirittura quattro droni che sollevano lo stesso oggetto non è come passeggiare nel parco. Anzi, è una vera e propria sfida da ingegneri navali in aria. Il ricercatore Sihao Sun l’ha riassunta benissimo: la coordinazione è il nodo cruciale. Quando sono collegati fisicamente, il minimo movimento errato di uno si ripercuote immediatamente su tutti gli altri. Basta una piccola folata di vento o un’accelerazione fuori sincro, e l’intero carico inizia a ondeggiare pericolosamente, mettendo a rischio la stabilità di tutti. Un vero e proprio incubo aerodinamico!

Per superare questo ostacolo, il team di Delft ha messo a punto un algoritmo di controllo super sofisticato. Questo software permette ai droni di parlarsi, di correggere la propria posizione e la potenza erogata in tempo reale. Sono in grado di compensare istantaneamente gli errori reciproci, mantenendo l’oggetto in perfetto equilibrio anche durante manovre complesse. Hanno già dimostrato in laboratorio che fino a quattro droni possono collaborare senza scomporsi, muovendo gli oggetti con una fluidità sorprendente.

Certo, per il momento questi test sono avvenuti in un ambiente controllato, con l’aiuto di telecamere che fanno da “occhi” al sistema. Ma il futuro è chiaro: portare questa tecnologia all’aperto. Pensate al potenziale: soccorso in zone disastrate, consegna di attrezzature pesanti in cima a un grattacielo in costruzione, ispezione di ponti o persino una rivoluzione nell’agricoltura.

Forse la pizza al decimo piano arriverà ancora con un solo drone, ma quando si tratterà di far volare le cose davvero importanti, il futuro del cielo sarà senza dubbio una questione di lavoro di squadra.