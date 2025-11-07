Chrome semplifica la vita: l’autocompilazione ora include passaporti e patenti

Compilare lunghi moduli online sarà presto molto più veloce. Con il nuovo aggiornamento in arrivo su Chrome per desktop, Google amplia le capacità del suo strumento di autocompilazione avanzata, permettendo di inserire automaticamente un numero più ampio di dati personali. Da oggi, chi ha attiva la modalità Enhanced Autofill potrà salvare e utilizzare informazioni come numero di passaporto, patente di guida, targa del veicolo e altri documenti utili nelle procedure digitali più complesse.

L’obiettivo è chiaro: rendere più fluida la compilazione di form articolati come candidature di lavoro, pratiche amministrative o moduli di registrazione online, riducendo il tempo speso su operazioni ripetitive. Rispetto alle versioni precedenti, il sistema è ora in grado di interpretare meglio la struttura dei moduli e riconoscere diversi formati di testo, così da inserire i dati corretti nel campo giusto anche quando la formattazione varia da sito a sito.

Privacy e sicurezza restano prioritarie

Google precisa che l’autocompilazione potenziata è progettata per rispettare la sicurezza dei dati personali. Le informazioni vengono salvate solo con il consenso esplicito dell’utente, restano crittografate e non vengono mai inserite automaticamente senza autorizzazione. Questo approccio mantiene il controllo saldamente nelle mani dell’utente, che può decidere quali dati salvare e in quali occasioni permettere l’inserimento automatico.

La novità rappresenta un passo avanti nel bilanciamento tra comodità e protezione della privacy, due aspetti centrali nella filosofia dei servizi Google.

Disponibilità del nuovo aggiornamento di Chrome

L’aggiornamento è in distribuzione globale su tutte le versioni desktop di Chrome e sarà disponibile in tutte le lingue. Per il momento, non è prevista un’estensione immediata alla versione mobile, ma Google ha confermato l’intenzione di ampliare ulteriormente il numero di dati supportati nei prossimi mesi.

Con questa evoluzione, Chrome punta a trasformare l’autocompilazione in un vero assistente digitale, capace di gestire informazioni complesse con precisione e in totale sicurezza.