Galaxy S26 Series: nuovi dettagli sulle fotocamere e un teaser ufficiale confermano le indiscrezioni

Continuano ad arrivare nuove informazioni sulla serie Samsung Galaxy S26, e in particolare sul modello Ultra, che resta al centro delle indiscrezioni. Secondo quanto riportato da Ice Universe, una delle fonti più affidabili quando si parla di Samsung, il comparto fotografico del Galaxy S26 Ultra sarà molto simile a quello del suo predecessore. L’unico vero cambiamento riguarderebbe la fotocamera tele da 3x, che passerà da un sensore da 10 MP a uno inedito ISOCELL S5K3LD da 12 MP.

Si tratterebbe di un sensore completamente nuovo sviluppato internamente da Samsung, ma le sue dimensioni resterebbero invariate rispetto al modello precedente. Ice Universe ha spiegato che, confrontando i disegni CAD dei due dispositivi, la sporgenza del modulo fotocamera risulta identica: un dettaglio che esclude la possibilità di un sensore più grande, fattore che avrebbe migliorato sensibilmente la qualità delle immagini.

Il leaker chunvn8888, che aveva diffuso per primo la sigla del nuovo sensore, non aveva specificato le sue dimensioni. Tuttavia, l’interpretazione diffusa tra gli utenti lasciava intendere un possibile upgrade tecnico, ipotesi ora ridimensionata dalle dichiarazioni di Ice Universe.

Batteria invariata e teaser ufficiale di Samsung

Lo stesso leaker ha frenato anche le aspettative sulla batteria, confermando che la capacità rimarrà ferma a 5.000 mAh. La motivazione è strutturale: la progettazione interna del dispositivo è già stata completata, e a pochi mesi dal lancio sarebbe impossibile modificare un componente così integrato nel design senza ritardare la produzione.

Parallelamente, durante la recente assemblea sugli utili trimestrali, Samsung ha diffuso un piccolo teaser ufficiale in cui si parla di “nuovi sensori fotografici” per i prossimi Galaxy S. Non è chiaro se il riferimento riguardi solo l’S26 Ultra o anche gli altri modelli della gamma, ma l’azienda sembra voler rinnovare almeno parte della sua tecnologia fotografica, rimasta sostanzialmente invariata dal Galaxy S22 in poi. Ora non bisogna fare altro che attendere la prossima notizia.