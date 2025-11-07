Ad
Fastweb Mobile Start 5G: l’offerta che unisce velocità, sostenibilità e convenienza

scritto da Ilenia Violante
Fastweb rinnova la propria proposta mobile con Fastweb Mobile Start 5G, un’offerta pensata per chi cerca equilibrio tra prestazioni, trasparenza e rispetto per l’ambiente. La promozione, attivabile anche online con SPID o Carta d’Identità Elettronica, si appoggia alla rete mobile Vodafone, considerata una delle più affidabili e premiate in Italia. A soli 9,95€ al mese, gli utenti ottengono 150GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e una serie di vantaggi extra, senza vincoli né costi nascosti.

Tra i punti forti dell’offerta vi sono la funzione WiFi-Calling, che consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale, e il roaming UE esteso, che include 17GB in Europa più 15GB extra in Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Chi è già cliente Fastweb Casa o Mobile può anche usufruire di giga illimitati e di uno sconto sull’abbonamento di rete fissa, che passa da 27,95€ a 23,95€ al mese. L’attivazione è semplice e gratuita, e l’operatore offre la possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM, anche in formato ecosostenibile, realizzata con materiali riciclati al 100%.

Fastweb Mobile: piano trasparente, green e ricco di servizi extra per utenti Android e non solo

Fastweb si distingue da tempo per la chiarezza contrattuale e per l’assenza di rimodulazioni improvvise. Con Mobile Start 5G, il cliente paga sempre la stessa cifra mensile e può disattivare l’offerta in qualsiasi momento. Per chi desidera un pacchetto ancora più completo, sono disponibili due opzioni aggiuntive: FastwebUP Plus Mobile e Fastweb Protect, entrambe a 3€ al mese. La prima offre vantaggi esclusivi per viaggi, fitness, cinema e shopping; la seconda garantisce protezione digitale avanzata, con blocco dei siti malevoli e una polizza assicurativa Wallife contro frodi online e furti d’identità.

A completare il tutto, l’operatore propone la Fastweb Digital Academy, piattaforma gratuita che offre corsi dedicati alle competenze digitali più richieste dal mercato, e la super app MyFastweb, che consente di gestire consumi, Wi-Fi e pagamenti direttamente dallo smartphone Android o iOS.

Insomma, con questa proposta, Fastweb conferma la propria strategia orientata a un modello sostenibile. Infatti la eSIM ecosim e l’impegno Net Zero Carbon 2035, con l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni, rafforzano l’immagine di un brand tecnologico ma attento al futuro del pianeta.

