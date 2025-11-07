AliExpress, smart TV Xiaomi a un prezzo nascosto

In questi giorni su AliExpress gli utenti si ritrovano a poter acquistare una smart TV Xiaomi con un risparmio assolutamente degno di nota, il prodotto infatti viene a costare poco più di 100 euro, dimostrando a tutti gli effetti quanto basti poco per riuscire a godere di una buona qualità generale.

Il modello attualmente in promozione è la Xiaomi TV A32, precisamente parliamo di un dispositivo con una diagonale appunto di 32 pollici, un IPS LCD abbastanza classico, ma comunque impreziosito da un design iconico e moderno. Le cornici sono praticamente inesistenti, difatti il pannello occupa tutta la parte anteriore del televisore stesso; la base di appoggio fa affidamento sulla presenza di due soli piedini ai lati della parte bassa, dimostrando a tutti gli effetti la possibilità di posizionare altri device al di sotto della stessa, senza alcuna difficoltà, poiché viene alzata abbastanza dalla superficie di base.

La massima risoluzione che si può raggiungere è il FullHD, con colori abbastanza precisi e buoni dettagli (entro i limiti tecnici del prodotto in sé). Il sistema operativo è installato è Google TV (il vecchio Android TV per intenderci), con tutte le funzionalità di base effettivamente presenti, tra cui il Chromecast e l’assistente vocali integrati, facilitando così la vita di chi “non vuole” utilizzare il telecomando per la maggior parte delle operazioni.

AliExpress, lo sconto inaspettato sulla smart TV Xiaomi

Il suo prezzo di listino si aggirerebbe attorno ai 422,88 euro, ma solamente in questi giorni di inizio novembre gli utenti possono pensare di acquistare il prodotto descritto nel nostro articolo con un investimento finale di soli 119,34 euro. Potete ordinarlo direttamente al seguente link.

La spedizione viene effettuata direttamente dalla Polonia, con consegna entro 7 giorni di calendario. E’ presente, al solito, la garanzia legale della durata di 2 anni, con validità che parte dal giorno della ricezione.