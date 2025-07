Uno spettacolo di droni in Cina per World of Warcraft

Il mondo di World of Warcraft celebra il suo ventesimo anniversario. In Cina tale traguardo assume un significato ancora più profondo. Dopo una pausa obbligata dovuta alla fine del precedente accordo tra Blizzard e l’operatore locale NetEase, il ritorno del gioco ha scatenato un’ondata di entusiasmo. La quale è culminata in una serie di celebrazioni di grande impatto simbolico e tecnologico. A tal proposito, è stato presentato anche uno show con droni che hanno illuminato il cielo di Shenzhen. In una coreografia aerea senza precedenti, tali dispositivi hanno formato immagini riconoscibili e amate dai fan. Da Arthas Menethil ad Alexstrasza, fino al monaco Chen Malogrillo e a un gigantesco drago ispirato all’espansione Mists of Pandaria.

L’anniversario di WoW ha portato ad uno spettacolo di droni

Ma le celebrazioni non si sono limitate all’intrattenimento visivo. In un livestream molto seguito, Blizzard e NetEase hanno presentato contenuti inediti pensati per il pubblico cinese. Spicca, tra le novità, l’imminente arrivo del server “Titan Reforged“, previsto per novembre 2025. Tale server speciale offrirà un’esperienza di gioco unica, focalizzata su una modalità definita “Raid Rush“, che riunisce contenuti di WoW Classic, The Burning Crusade e Wrath of the Lich King, adattandoli al livello 80. Il sistema di progressione sarà ottimizzato per consentire un livellamento veloce. Con l’obiettivo di far accedere rapidamente i giocatori alle incursioni classiche, rese più stimolanti e moderne.

Tale iniziativa ha anche lo scopo di colmare il divario creatosi durante il periodo di inattività dei server. I giocatori potranno così recuperare eventi e cavalcature perdute. Il tutto con un bonus al livellamento in WoW Classic: Cataclysm. È stato inoltre confermato l’arrivo della versione cinese di Mists of Pandaria Classic, attesa per l’inverno 2025 o la primavera 2026. Infine, Blizzard ha assicurato che, con la patch prevista per il 14 agosto 2025, la Cina tornerà perfettamente sincronizzata con le versioni internazionali del gioco.