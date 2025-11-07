Apple Store, in arrivo un rinnovo espositivo il 12 novembre: segnali di nuove uscite

Un nuovo restyling grafico è in arrivo negli Apple Store di tutto il mondo. Secondo quanto riportato da Mark Gurman su Bloomberg, nella notte tra l’11 e il 12 novembre i dipendenti dei punti vendita Apple prenderanno parte a una “overnight”, una delle classiche operazioni notturne che l’azienda organizza per aggiornare allestimenti e vetrine.

Queste procedure vengono solitamente eseguite poco prima di un lancio di prodotto o di una campagna promozionale, ma in questo caso la mossa sembrerebbe legata soprattutto alla preparazione delle esposizioni natalizie, con nuovi layout e materiali coordinati per la stagione più importante dal punto di vista commerciale.

Nessun nuovo Mac in arrivo nel 2025

Durante la presentazione dei risultati finanziari, Tim Cook ha dichiarato che non sono previsti ulteriori lanci hardware nel 2025. Il CEO di Apple ha sottolineato come la gamma attuale rappresenti “la line-up più completa mai proposta”, lasciando intendere che l’anno in corso si chiuderà senza altre sorprese.

Le sue parole si allineano alle previsioni diffuse negli ultimi mesi: i MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Maxarriveranno solo all’inizio del 2026, mentre l’evento di ottobre — dedicato ai modelli da 14 pollici con chip M5 — avrebbe completato il ciclo di presentazioni per quest’anno.

Scorte ridotte e indizi su Apple TV e HomePod mini

Secondo Gurman, la disponibilità di Apple TV e HomePod mini starebbe calando in diversi mercati. Una situazione che in passato ha spesso anticipato l’introduzione di versioni aggiornate. Entrambi i dispositivi dovrebbero ricevere nuovi chip e componenti wireless sviluppati internamente, in linea con l’espansione delle funzioni di Siri e Apple Intelligencepreviste per il 2026.

Sebbene l’aggiornamento possa non arrivare entro la fine dell’anno, un debutto anticipato — magari in concomitanza con l’allestimento natalizio — resta una possibilità concreta. Tuttavia, secondo Gurman, il refresh del 12 novembre avrà con ogni probabilità carattere esclusivamente stagionale, concentrandosi sull’aspetto espositivo più che su un vero lancio di prodotto.