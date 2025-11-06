Huawei Mate 70 Air: lo smartphone sottile con batteria da record e fotocamere complete

Huawei torna alla ribalta con il nuovo Mate 70 Air. Si tratta di un dispositivo che punta a rivoluzionare il concetto stesso di smartphone sottile senza sacrificare prestazioni e autonomia. Con uno spessore di soli 6,6mm, il modello si colloca nella categoria dei “super slim”. Anche se risulta leggermente più spesso rispetto a rivali come iPhoneAir e Samsung Galaxy S25 Edge. Huawei però ha scelto un compromesso intelligente. Il dispositivo presenta infatti una struttura più grande e robusta, con un display AMOLED da 7” e un peso di 208g, con una dotazione tecnica di alto livello.

Il cuore del Mate 70 Air è una batteria da 6.500mAh, una capacità eccezionale per un telefono così sottile. Un valore che promette oltre due giorni di autonomia con un uso medio, grazie anche alla gestione energetica del chip HiSilicon Kirin 9020a o 9020b, a seconda della versione scelta. La batteria supporta anche la ricarica rapida da 66W, garantendo tempi ridotti di ricarica completa.

Design sottile, fotocamere triple e HarmonyOS 5.1: il nuovo volto di Huawei nel

Nonostante il nome “Air”, il Mate 70 non rinuncia alla versatilità fotografica. Mentre molti concorrenti ultra-sottili offrono uno o due sensori, Huawei propone un modulo triplo con una fotocamera principale da 50MP con OIS, un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 3X e un ultra-grandangolo da 8MP, affiancato da un sensore colore da 1,5MP. La fotocamera frontale da 10,7MP completa un comparto pensato per garantire scatti equilibrati in ogni condizione.

Sul fronte software, lo smartphone abbandona definitivamente Android e si affida al sistema HarmonyOS 5.1. Quest’ ultimo offre un’interfaccia fluida, integrata con gli strumenti dell’ecosistema Huawei. La resistenza a polvere e liquidi è certificata IP68 e IP69, mentre lo sblocco avviene tramite impronta digitale laterale.

Disponibile in quattro varianti, il Mate 70 Air parte da un prezzo di circa 511€ in Cina (12+256GB) fino a 633€ per la versione più completa (16+512GB). Insomma, malgrado le difficoltà legate all’assenza dei servizi Google, l’ azienda conferma la sua ambizione di restare un attore chiave nel mercato mobile globale, puntando su design, autonomia e innovazione.