Windows 10: con la fine del supporto Xubuntu è stato attaccato

Con la fine del supporto ufficiale a Windows 10 molti utenti si sono trovati di fronte alla necessità di trovare un sistema operativo alternativo. Tra le opzioni più considerate, le varie distribuzioni Linux hanno rappresentato una soluzione gratuita e stabile. Ideali per chi possiede computer non compatibili con Windows 11. Eppure, la recente vicenda legata a Xubuntu ha evidenziato quanto la transizione verso piattaforme open source possa nascondere insidie inattese. Durante il fine settimana successivo alla chiusura del supporto Microsoft, il sito ufficiale di Xubuntu è stato oggetto di un attacco informatico. Gli hacker sono riusciti a caricare una versione manomessa del sistema, presentata sotto forma di file ZIP denominato “Xubuntu-Safe-Download.zip”. Dietro quest’ultimo si nascondeva un installer infetto, contenente un file eseguibile e un documento testuale con i termini di servizio. La versione originale di Xubuntu veniva distribuita tramite file torrent, modalità rimasta invece intatta poiché ospitata su un’infrastruttura protetta gestita da Canonical, l’azienda madre di Ubuntu.

Pericolo per i dispositivi non compatibili con Windows 10

Il file compromesso è rimasto online per alcuni giorni. Periodo sufficiente a trarre in inganno una parte degli utenti alla ricerca di un sistema operativo “pulito” e affidabile. Il team di sviluppo di Xubuntu, una volta scoperta la violazione, ha rimosso tempestivamente il materiale malevolo. Per poi ripristinare le versioni sicure. Al momento, i download disponibili sul sito ufficiale non presentano alcun rischio. Eppure, l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle fonti.

Anche se non sono stati diffusi dettagli sul tipo di malware utilizzato, gli esperti di sicurezza informatica hanno confermato che si trattava di uno spyware. Il quale è stato progettato per il furto di credenziali di portafogli in criptovalute. Gli utenti che hanno scaricato ed eseguito il file potrebbero quindi aver subito perdite economiche, anche se i casi accertati sembrano essere limitati.

L’episodio di Xubuntu mette in evidenza un problema strutturale. Ovvero la crescente vulnerabilità degli utenti nel passaggio tra ecosistemi software. Mentre la fine del supporto a Windows 10 spinge milioni di persone verso piattaforme alternative, la sicurezza resta un fattore critico e spesso sottovalutato.